Almanya'da üretici fiyatları enerjinin etkisiyle düştü

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkede sanayi ürünlerine yönelik mayıs ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini açıkladı.

Enerji ürünleri mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,7 daha ucuz oldu. Doğal gaz fiyatı 2024'e göre ortalama yüzde 7,1, elektrik fiyatı ise yüzde 8,1 geriledi. Enerji fiyatları hariç tutulduğunda, üretici fiyatları ise mayısta geçen yıla göre yüzde 1,3 arttı.

Buna göre, ÜFE mayısta geçen yılın ayına göre ortalama yüzde 1,2 düştü. Açıklamada, "Mayıs 2025'te üretici fiyatlarındaki yıllık düşüşün ana nedeni enerji fiyatlarındaki düşüş oldu." ifadesi yer aldı.

Üretici fiyatları, enflasyonun gelişimi için öncü bir gösterge olarak görülüyor. Avrupa Merkez Bankasının (ECB) para politikasını temel aldığı tüketici fiyatlarını etkiliyor.

'İsrail-İran etkisi mayısta yansıyacak'

Hamburg Ticaret Bankası Başekonomisti Cyrus de la Rubia, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "İsrail ve İran arasındaki savaş nedeniyle enerji fiyatları, özellikle de ham petrol ve doğal gaz fiyatları, mayıs ayından bu yana büyük ölçüde arttı. Bu durum haziranda genel olarak enerji fiyatlarında hissedilecektir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Almanya'da, enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle yıllık enflasyon mayısta yüzde 2,1'de sabit kalmıştı.