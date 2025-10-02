Almanya'dan ABD ve Çin rekabetine karşı otomotiv zirvesi

Hükümet Sözcü Yardımcısı Steffen Meyer, başkent Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in ülkenin refahı için anahtar sektör olan otomotiv sektörünün temsilcileriyle 9 Ekim'de düzenlenecek zirvede ABD'li ve Çinli rakiplerine karşı rekabet gücünü artırmanın yollarını görüşeceğini bildirdi.

Meyer, otomobil üreticilerinin, tedarikçilerin ve sendika temsilcilerinin Başbakanlık'ta düzenlenecek zirveye katılmasının beklendiğini söyledi. Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Lars Klingbeil dahil olmak üzere bakanların da toplantıya katılacağını belirten Meyer, Alman otomotiv üreticilerinin fabrikalarının bulunduğu eyaletlerin başbakanlarının da zirveye davet edildiğini dile getirdi.

Meyer, 2 saat olarak planlanan zirvenin otomotiv endüstrisini geleceğin teknolojilerine başarılı bir şekilde konumlandırmak için ortak çözümlere odaklanacağını belirterek, istihdamı güvence altına almanın ve iklim hedeflerine ulaşmanın önemli olduğunu söyledi.

Zirvede, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 2035'ten itibaren benzinli ve dizel motora sahip yeni otomobillerin kullanımdan kaldırılması planının da masaya yatırılması bekleniyor.

Çığır açan teknolojiler Çin ve ABD'den geliyor

Merz, 9 Eylül'de Münih Uluslararası Otomobil Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, otomotivin ülkesinin refahı için anahtar sektör olmaya devam edeceğini belirterek, sektörün geniş kapsamlı şekilde elden geçirilmeye ve doğru politika çerçevesine ihtiyacı olduğunu ifade etmişti.

Berlin, AB'nin otomobillerde karbondioksit emisyonlarını azaltma hedeflerini gevşetmesini ve yeni benzinli ve dizel modellerin satışına 2035'te getirilecek yasağı yeniden gözden geçirilmesini istiyor.

Öte yandan, Alman otomotiv üreticileri, elektrikli araçlara geçişin yüksek maliyetleriyle mücadele ederken, Çin ve Avrupa'dan gelen zayıf talep ışığında maliyetleri düşürmek ve rekabet gücünü korumak için ciddi baskı altında bulunuyor.

Almanya'nın en önemli ürünü olan otomobilleri üreten sektör, ABD'li ve Çinli rakiplerine karşı zemin kaybediyor. Son yıllarda otomobil endüstrisinde çığır açan teknolojilerin Çin ve ABD'den gelmesi Almanya kamuoyunda tartışma konusu olurken, Çinli üreticilerin gittikçe artan rekabet gücü, özellikle Alman otomotiv üreticilerini yeniden yapılanmaya ve çalışanları işten çıkarmaya zorluyor.

En son dünyanın en büyük otomotiv tedarikçilerinden Bosch, maliyetleri düşürme ve 2030'a kadar yaklaşık 13 bin kişiyi daha işten çıkarma planını açıkladı.

Alman otomotiv sektörü

Alman otomotiv endüstrisindeki kriz, gözden kaçan trendlerin, yapısal sorunların ve jeopolitik risklerin karmaşık etkileşimiyle ortaya çıkarken, otomotiv endüstrisi bir zamanlar Alman ekonomisinin bel kemiğini oluşturuyordu.

Sektör, Almanya'da toplam katma değerin yüzde 5'ini, istihdamın yüzde 3'ünü oluşturuyor, gelir açısından ise açık ara en büyük sanayi sektörü konumunda bulunuyor. Alman otomotiv üreticileri 2024'te 262 milyar avro değerinde ihracat yaptı. Bu tutar, toplam ihracatın yüzde 17'sine denk geliyor. 2024 sonu itibarıyla Alman otomotiv sektöründe, tedarikçiler hariç yaklaşık 772 bin 900 kişinin istihdam edildiği kayıtlara geçerken, sektörün istihdamı 2023'e göre yüzde 1 azaldı.

Sanayide çalışanların yaklaşık yüzde 14'ü otomotiv sektöründe bulunuyor. Bu da otomotiv sektörünü, 952 bin çalışanı olan makine mühendisliğinden sonra iş gücü açısından en büyük ikinci sanayi sektörü konumuna taşıyor.