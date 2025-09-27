Almanya'dan, AB'nin Ukrayna’ya 140 milyar Euro'luk kredi planına destek
Almanya, AB'nin dondurulan Rusya rezervlerinden Ukrayna’ya kredi sağlanmasını öngören planına öncülük edecek.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa Birliği’nin Rusya’nın dondurulan rezervlerinden Ukrayna’ya kredi sağlama planını destekleyeceklerini duyurdu. 186 milyar Euro'luk rezervin 140 milyarı kullanılacak.
Fonlar Euroclear aracılığıyla aktarılacak, karşılığında faizsiz AB tahvilleri verilecek. Plan, Ukrayna’nın direncini güvence altına almayı hedefliyor.