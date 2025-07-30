Almanya'dan dev savunma planı! On milyarlarca Euroluk ordu modernizasyonu için düğmeye basıldı

Almanya, silahlı kuvvetlerini yeniden yapılandırmak ve Avrupa’da askeri liderliği üstlenmek amacıyla tarihi büyüklükte bir savunma tedarik programını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Konuya yakın kaynaklara göre Berlin yönetimi, 20 adet Eurofighter savaş uçağı, yaklaşık 3.000 Boxer zırhlı araç ve 3.500 Patria piyade savaş aracı siparişi vermeyi planlıyor.

Söz konusu siparişlerin toplam maliyetinin on milyarlarca euro düzeyinde olacağı öngörülüyor. Eurofighter’ların maliyeti yaklaşık 5 milyar euro, Boxer zırhlılarının 10 milyar euro, Patria araçlarının ise 7 milyar euro olarak tahmin ediliyor. Teslimatların önümüzdeki on yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

Tedarik programı kapsamında Almanya ayrıca, daha fazla IRIS-T hava savunma sistemi ve yüzlerce SkyRanger drone savunma birimi alımı da gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Bu geniş çaplı modernizasyon hamlesi, Şansölye Friedrich Merz’in Avrupa'nın güvenliğinde liderlik rolünü güçlendirme ve ABD’ye askeri bağımlılığı azaltma stratejisinin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Almanya’nın savunma bütçesinin 2026 yılına kadar 83 milyar euroya yükselmesi bekleniyor. Merz, Almanya’nın on yıllardır silahlı kuvvetlere yapılan yetersiz yatırımı tersine çevirmek için adımlar atacağını belirterek, ülkenin 2029 yılına kadar NATO’nun GSYİH’nin yüzde 3,5’i oranındaki savunma harcama hedefini karşılayacağını taahhüt etti.

Bu hamle, yalnızca Almanya’nın askeri kapasitesini değil, aynı zamanda Avrupa Birliği'nin güvenlik mimarisini de şekillendirme potansiyeline sahip olarak görülüyor.