Almanya’dan General Dynamics’e dev ihale. 3 milyar euroluk zırhlı araç alınacak

ABD merkezli savunma ve havacılık devi General Dynamics, Avrupa’daki iştiraki General Dynamics European Land Systems (GDELS) aracılığıyla, Alman Kara Kuvvetleri Keşif Birliği için yeni nesil keşif araçları tedarik etmek üzere yaklaşık 3 milyar euroluk bir sözleşme imzaladı.

Sözleşme, Federal Bundeswehr Teçhizat, Bilişim Teknolojisi ve Hizmet İçi Destek Ofisi (BAAINBw) tarafından GDELS’e verildi. Şirketten yapılan açıklamada, yeni nesil keşif araçlarının ağ bağlantılı sensör teknolojisi, üstün hareket kabiliyeti ve gelişmiş operasyonel etkinliğe sahip olduğu belirtildi.

Savunma yatırımlarında istikrarlı büyüme

General Dynamics, bu yıl savunma alanındaki büyük uluslararası ihalelerde önemli başarılar elde etti.

Şirket, ekim ayı başında ABD Kara Kuvvetleri’nin Avrupa ve Afrika operasyonlarını desteklemek için 1,25 milyar dolarlık bir bilişim teknolojisi sözleşmesi imzalamıştı.

Eylül ayında ise ABD Stratejik Komutanlığı’ndan 1,5 milyar dolarlık bir başka anlaşma kazanarak savunma sektöründeki konumunu daha da güçlendirmişti.

Yeni anlaşma, General Dynamics’in Avrupa’daki stratejik varlığını genişletme planlarının da bir parçası olarak değerlendiriliyor.