Almanya’dan itiraf: Kargo taşımacılığında lider artık İstanbul

Alman Havacılık Birliği (BDL), Almanya'nın ve Avrupa’nın en büyük kargo havalimanı konumundaki Frankfurt Havalimanı’nın bu alandaki liderliğini geçtiğimiz yıl İstanbul Havalimanı’na kaptırdığını açıkladı.

BDL tarafından yayımlanan açıklamada, İstanbul Havalimanı’nın 2024 yılında yıllık yüzde 39,6 oranında artışla Avrupa’nın en büyük hava kargo merkezi haline geldiği belirtildi. Buna karşılık Frankfurt Havalimanı'nın taşıma hacmi yüzde 2,5 azaldı.

Açıklamada, Almanya’daki yüksek yer maliyetleri, bürokratik engeller ve yavaş iş süreçlerinin, kargo taşımacılığı açısından Almanya’yı rekabet gücünden uzaklaştırdığı ifade edildi. Kargo hacimlerinin, daha düşük maliyetli ve daha verimli çalışan komşu ülkelere kaydığına dikkat çekildi.

Alman Havacılık Birliği, hava taşımacılığındaki gerilemeyi durdurmak ve rekabet gücünü artırmak amacıyla beş maddelik bir program açıkladı. Programda, yer maliyetlerinin düşürülmesi, işlemlerde dijitalleşmenin artırılması, talebe göre düzenlenen çalışma saatleri, AB gümrük standartlarının sadeleştirilmesi ve ithalat KDV’sinin kolaylaştırılması gibi önlemler önerildi.

Frankfurt Havalimanı işletmecisi Fraport’un Yönetim Kurulu Üyesi Pierre Dominique Prümm, “Alman kargo havalimanları, komşu ve hatta üçüncü ülkelerin cazip koşulları karşısında büyük baskı altında. Bu gelişme, acil harekete geçilmesi gerektiğini gösteriyor” dedi.

BDL Genel Müdürü Dr. Joachim Lang ise, Almanya’nın hava taşımacılığında bir zamanlar sahip olduğu güçlü pozisyonun ciddi tehdit altında olduğunu belirterek, “Yeni hükümetle derhal görüşmelere başlamak istiyoruz. Çünkü Alman ekonomisini ileriye taşımak isteyen herkes lojistiği göz ardı etmemeli” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Almanya'dan AB dışındaki ülkelere yapılan ihracatta her dört avrodan birinin hava kargo yoluyla taşındığı hatırlatıldı. Özellikle makine mühendisliği ve ilaç endüstrisi gibi stratejik sektörlerin hava taşımacılığına bağımlı olduğu vurgulandı.