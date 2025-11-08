Almanya’dan JP Morgan’a 45 milyon Euro ceza

Almanya Federal Finansal Denetim Kurumu (BaFin), Almanya merkezli JP Morgan SE’ye 45 milyon Euro idari para cezası verdi. BaFin, bankanın "karapara aklamayı önleme sistemlerinde ciddi eksiklikler" bulunduğunu açıkladı.

Şüpheli işlemler zamanında bildirilmedi

BaFin’in açıklamasına göre banka, 4 Ekim 2021-30 Eylül 2022 tarihleri arasında şüpheli işlem bildirimlerini yasal sürede iletmedi. Bu ihlaller “sistematik” olarak nitelendirildi ve cezai yaptırım 30 Ekim 2025 itibarıyla yasal olarak yürürlüğe girdi.

JP Morgan: Soruşturmaları engellemedik

JP Morgan'dan yapılan açıklamada, cezanın geçmişe dönük bulgulara dayandığını belirtilerek "Şüpheli işlem bildirimlerimizin zamanlaması, hiçbir soruşturmayı engellemedi. Kara para aklama ve mali suçlarla mücadeleye tamamen bağlıyız” ifadelerini kullanıldı.