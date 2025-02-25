Almanya'dan Türk yapımı Dubai çikolatalarını toplatma kararı

Almanya Federal Tüketiciyi Koruma ve Gıda Güvenliği Ofisi, 100 gramlık Türk yapımı Dubai çikolatalarının geri toplatılmasına karar verdi. Ürünlerin içeriğinde susam tespit edildiği ve bunun alerji riski taşıdığı belirtilerek halka 'ürünleri tüketmeyin' uyarısı yapıldı.

Ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor

Gıda Bülteni'nin aktardığına göre, açıklamada, susamın potansiyel olarak ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabileceği, bu reaksiyonların ciltte kızarıklık, kurdeşen ve nefes darlığı gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtildi.

Ücret iadesi yapılacak

Yetkililer, çikolataların fatura ibraz edilmeksizin iade edebileceğini açıkladı. İade işlemi sonrasında tüketicilerin ödedikleri ücretin tamamının geri ödeneceği duyuruldu.

Geri çağırma kararının detayları, hem fiziksel satış noktalarında hem de "candy2go" adlı e-ticaret platformunda yayınlandı.