Almanya’nın 10 yıllık tahvil getirisi 14 yılın zirvesinde

Almanya’nın bugün gerçekleştirdiği 10 yıl vadeli devlet tahvili (Bund) ihalesinde getiriler 14 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Şubat 2035 vadeli Bund ihalesinde ortalama getiri yüzde 2,92 olarak gerçekleşirken, en son Haziran 2011’de benzer vadeli tahvillerde yüzde 2,96 seviyesinde getiri kaydedilmişti.

Son dönemde Almanya’nın borçlanma maliyetlerinde yaşanan artış, geçtiğimiz hafta hükümetin mali genişleme planlarını açıklamasının ardından hız kazandı. Euro Bölgesi’ndeki diğer tahvillerle kıyaslandığında, Almanya’nın 10 yıllık Bundları ihalenin ardından daha düşük performans gösterdi ve getirisi 4 baz puan artarak yüzde 2,934 seviyesine çıktı.

Uzmanlar, Almanya’nın artan borçlanma ihtiyacının ve küresel faiz politikalarındaki sıkı duruşun tahvil getirileri üzerinde etkili olmaya devam edeceğini belirtiyor. Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz indirimi beklentilerine rağmen Almanya’nın borçlanma maliyetlerinin yükselmesi, yatırımcıların risk algısını da etkiliyor.

Son verilere göre, Almanya’nın tahvil getirilerindeki yükseliş eğilimi devam ederken, önümüzdeki dönemde hükümetin mali politikalarının tahvil piyasası üzerindeki etkisi yakından takip edilecek.