Almanya'nın 2024 kamu gelirleri ilk 9 ayda 1,4 trilyon Euro'ya ulaştı

Almanya'da federal devlet, eyaletler ve belediyeleri kapsayan kamu gelirleri, Ocak-Eylül 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 5,1 artarak 1 trilyon 405,8 milyar Euro, giderleri ise yüzde 5,8 yükselişle 1 trilyon 513,3 milyar Euro oldu.

"Her ne kadar federal hükümet 2020'den bu yana olduğu gibi genel bütçe açığının en büyük payını üstlenmiş olsa da özellikle yerel yönetimlerde, aynı zamanda eyaletlerde ve sosyal güvenlik sisteminde finansman açıkları büyüdü" değerlendirmesinde bulunan Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin açıkladığı verilere göre, 58,2 milyar Euro ile en fazla açık federal devletin olurken, kamu gelirlerinin yarısından fazlasını oluşturan vergi gelirleri ve harçlar yüzde 4,3 artışla 1 trilyon 200,4 milyar Euro'ya yükseldi.

Belediyelerdeki bütçe açığı: 25,9 milyar Euro

Belediyelerdeki bütçe açığı ise bir önceki yıla göre 14,5 milyar Euro artarak, 25,9 milyar Euro'ya yükseldi. Sosyal sigorta sisteminde açık 8,9 milyar Euro'ya ulaşarak, 16,1 milyar Euro olarak tespit edildi. Almanya, Covid-19 salgını öncesi 8 yılda art arda bütçe fazlası vermişti.