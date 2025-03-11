Almanya'nın 500 milyar Euro'luk savunma fonuna Yeşiller Partisi'nden itiraz! Gözler 13 Mart'ta...

Almanya'da Yeşiller Partisi, ülkede yeni hükümeti kurmak için koalisyon müzakerelerine başlayacağını açıklayan Hristiyan Birlik partileri ile Sosyal Demokrat Parti'nin hazırladığı savunma ve yatırım paketine onay vermek istemediklerini bildirdi.

Sözü edilen paketlerin onaylanması için anayasadada değişiklik yapması gerektiğini belirten Yeşiller Federal Meclis Grubu Eş Başkanı Katharina Dröge, "Milletvekillerine bu yasa değişikliklerine onay vermemelerini tavsiye edeceğiz" dedi.

500 milyar Euro'luk fon kurulabilecek mi?

CDU/CSU ve SPD daha yüksek savunma harcamaları için anayasada borç freninin gevşetilmesi ve altyapı alanlarında ihtiyaç duyulan yatırımlar için 500 milyar Euro'luk fon kurulması konusunda anlaşmıştı. Borç frenini gevşetmek için anayasadaki ilgili maddenin değişmesi gerekiyor ancak Meclis'te, CDU/CSU ve SPD anayasa maddesini değiştirecek sandalye sayısına ulaşamadığı için Yeşillere ihtiyaç duyuluyor.

13-18 Mart görüşmeleri yatırımcıların odağında

Analistler söz konusu gelişmelerin Alman pay piyasalarında risk algısını artırdığını kaydederek, Almanya'da Federal Melis'te 13 ve 18 Mart'ta savunma ve yatırım paketine ilişkin görüşmelerin yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

Söz konusu gelişmeler Avrupa borsalarını olumsuz yönde etkilerken, dün Almanya'da DAX 40 yüzde 1,69, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,90, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,95 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,92 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne de negatif bir seyirle başladı.