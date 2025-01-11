Almanya'nın ABD'ye yaptığı ihracat 149,89 milyar Euro ile 20 yılın zirvesinde

On yıldır Almanya ihracatının en önemli alıcısı olan ABD, 2024'de 20 yılın rekoruna imza attı. Ülkenin ABD'ye ihracatı geçen yılın ilk 11 ayında 149,89 milyar Euro'ya ulaşırken, bu rakam değer bazında Almanya'nın ihracatının yüzde 10,4'üne denk geldi.

2023-2024 yılına dair ticaret verileri

ABD, 2023'te 63,3 milyar Euro'luk rekor ile Almanya'nın en çok dış ticaret fazlası verdiği ülke olmuştu. 2023'te ilaç sektörü gibi bazı sektörler için ABD pazarı önemli olurken, geçen yıl Almanya'nın tüm ilaç ihracatının yüzde 23,2'si ABD'ye yapılmıştı. 2023'te ihraç edilen makinelerin yüzde 13'ü ABD'ye ihraç edilirken, motorlu taşıtlar ve motorlu taşıt parçaları için bu oran yüzde 12,6 oldu.

Almanya, 2024'te ABD'den 84,5 milyar Euro değerinde mal ithal ederken, bu da ülke toplam ithalatının yüzde 6,94'üne denk geldi. 2023'e göre ise yüzde 12,3'lük düşüş görüldü. 2024'ün ocak-kasım döneminde Almanya'nın en çok dış ticaret fazlası verdiği ülke 65,4 milyar Euro'luk rekor ile ABD oldu. Almanya 2017'den bu yana ABD ile ticaretinde diğer tüm ülkelerden daha fazla ticaret fazlası verdi.

Trump'ın ek gümrük vergisi tehditleri ve Almanya...

2025 yılında ABD Başkanı sıfatıyla küresel ticarete damga vuracak uygulamaları hayata geçireceği öngörülen Donald Trump, ABD ekonomisine zarar verdiği gerekçesiyle Alman otomobillerine ek gümrük vergisi uygulayacağını açıklamıştı.

Trump'ın bu ve benzeri uygulamalarla Alman sanayisi için önemli bir satış pazarı olarak işlev görmeye devam etmesine izin vermeyeceğini vurgulayan analistler, Trump'ın Almanya'nın sıvılaştırılmış doğal gaz gibi Amerikan mallarını daha fazla ithal etmesini talep edeceğini ön görüyor.