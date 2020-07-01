Almanya'nın ekonomik daralması yavaşladı
Ifo, Almanya ekonomisinin salgın sonrası düşüşünden kademeli olarak toparlandığını açıkladı.
Almanya Ekonomik Araştırma Enstitüsü Ifo, ekonominin salgın nedeniyle yaşadığı tarihi çöküş sonrası kademeli olarak toparlanacağını ve 2021'in sonunda geçen seneki seviyesine döneceğini açıkladı.
Ifo, gayri safi yurtiçi hasılanın ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 11.9 daralmasını, üçüncü çeyrekte yüzde 6.9 dördüncü çeyrekte ise yüzde 3.8 büyümesini bekliyor.
Ifo "Bundan sonra (ekonomi) kademeli olarak iyileşme gösterecek" dedi ancak bu durumun salgın ve siyasi tepki nedeniyle belirsiz olduğunu da ifade etti.
Ifo Avrupa'nın en büyük ekonomisinin 2020'de yüzde 6.7 küçüleceğini ve 2021'de yüzde 6.4 büyümesini öngörüyor.