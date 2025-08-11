Almanya'nın en büyük ikinci bankası Deutsche Kreditbank (DKB) tüm ATM’lerini kapattı

Almanya'nın ikinci büyük bankası Deutsche Kreditbank (DKB), Almanya genelindeki son ATM'lerini de kalıcı olarak kapattı.

Eylül 2023’ten bu yana büyük kısmı kaldırılan bankamatikler son 17 tanesi de 30 Haziran 2025 itibarıyla kapatıldı.

DKB sözcüsü Hauke Kramm, Alman basınına yaptığı açıklamada kararın nedenlerini ATM işletim maliyetlerinin yüksekliği ve müşterilerinin ödeme alışkanlıklarındaki değişim olarak açıkladı.

5,8 milyon müşteriyi etkiliyor

Bu karar, Almanya'nın ikinci büyükbankasının 5,8 milyon müşterisini etkiliyor.

DKB müşterileri, Visa Debit veya kredi kartıyla Visa logolu tüm ATM’lerden dünya genelinde para çekebilecek. Ayrıca müşteriler "Mağazada Nakit" programı kapsamında birçok market ve eczaneden de nakit çekim yapılabilecek. Ancak "Mağazada Nakit" programı ile para yatırma işlemleri geçici olarak durmuş durumda.