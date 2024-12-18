Almanya'nın en büyük ikinci sektöründe sipariş krizi! İflas açıklamaları artıyor

Almanya'nın en büyük sektörlerinden makine mühendisliği, ülkede 1 milyondan fazla istihdam sağlarken, üretiminin yüzde 70'ten fazlasını ihraç ediyor. 2024 yılında yaşanan yüzde 20'lik sipariş azalışı ise sektörün yara almasına neden oluyor. Ülkedeki ekonomik durum ve sipariş azalışından etkilenen son şirket de Manz AG oldu.

Potansiyel yatırımcılarla görüşmeler sürüyor

Şirket yetkilileri yaptığı açıklamada,Yönetim Kurulu'nun iflas yasası uyarınca iflas ve aşırı borçluluk nedeniyle iflas işlemlerinin başlatılması için başvuruda bulunmaya karar verdiğibi belirtti. İflasın kredi sağlayıcıların daha fazla fon sağlamama kararından kaynaklandığı ifade edilen açıklamada, finansörler ve yatırımcılarla yoğun görüşmeler yapıldığı ancak bunların bir finansman çözüme yol açmadığı aktarıldı. Yönetim Kurulu'nun yaklaşan iflas sürecine rağmen potansiyel yatırımcılarla görüşmeye devam ettiği bildirildi.

2023 satış hacmi: 250 milyon Euro

Bu arada, otomasyon, lazer işleme ve metroloji alanlarında faaliyet gösteren çok uluslu bir Alman mühendislik şirketi olan Manz, 1435 kişiyi istihdam ediyor. Reutlingen merkezli şirket 2023’te yaklaşık 250 milyon Euro'luk satış gerçekleştirdi. Ticari araç üreticisi Daimler Truck, 2022’de sermaye artırımının bir parçası olarak Manz’in yaklaşık yüzde 10 hissesini satın almıştı.