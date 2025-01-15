Almanya'nın eski büyüme rakamlarına dönmesi zor: Ekonomi üst üste ikinci yılda da daraldı

Almanya ekonomisi son iki yılda üst üste daralırken, yeni hükümetin devaralacağı zorluklar büyüyor. Almanya Federal İstatistik Ofisi Destatis'ın verilerine göre, 2023'te yüzde 0,3'lük bir küçülme yaşayan Almanya ekonomisi 2024 yılında da yüzde 0,2 daraldı.

Ekonomistler ise kötümser tabloya işaret ederek, Almanya'nın son on yılda gördüğü büyüme oranlarına bir daha geri dönemeyeceğini öngörüyor.

Uzun süren başarı öyküsü sona erdi

CNBC-e'nin haberine göre, Almanya ekonomisi, on yılı aşkın bir süre boyunca güçlü bir büyüme performansı sergilemişti. Çin, Alman makine ve aletlerini kullanarak fabrikalarını donatırken, Rusya’dan gelen ucuz enerji sayesinde ülke, Avrupalı rakiplerinden daha hızlı büyüdü. Ancak bu başarı öyküsü, 2018 yılında ABD Başkanı Donald Trump’ın ithalata yönelik gümrük vergilerini artırması ve küresel ticarette korumacılığın artmasıyla yara aldı. Aynı dönemde Alman ihracatçılar, Çinli rakiplerinin teknolojik olarak daha gelişmiş sektörlerde artan rekabetiyle karşı karşıya kaldı.

Pandemi ve enerji krizi darbe vurdu

Covid-19 salgınının ardından toparlanmaya çalışan Alman ekonomisi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle enerji maliyetlerindeki keskin artıştan olumsuz etkilendi.

Goldman Sachs’ın araştırmasına göre, Almanya’nın gayrisafi yurtiçi hasılası 2019'un sonundan bu yana yatay bir seyir izlerken, Euro bölgesi ekonomisi yüzde 5, ABD ekonomisi ise yüzde 11 oranında büyüdü.