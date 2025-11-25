Almanya’nın ihracat beklentisi kasımda sert düştü

Almanya'da şirketlerin ihracat beklentisi kasımda ABD ile zayıf ticaretin etkisiyle bir kez daha geriledi.

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya için kasım ayı ihracat beklentileri anketinin sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, ekimde 2,2 puan olan Sanayi İhracat Beklenti Endeksi, kasımda 5,6 puan azalarak eksi 3,4’e indi.

Ifo'ya göre, Alman otomotiv endüstrisinde iyimserlik yeniden yok oldu. Otomotiv sektörünün ihracat beklentileri kasımda yeniden düştü.

Alman ekonomisinin rekabet gücü zayıflıyor

Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, söz konusu düşüşe ilişkin, "Aylardır ihracat sektöründe neredeyse hiç hareketlilik yok. Hala sürdürülebilir bir toparlanma belirtisi yok” ifadelerini kullandı.

Wohlrabe, “Geçmişte Almanya, ihracat yoluyla krizlerden çıkabiliyordu. Artık bu mümkün değil. Uluslararası rekabet gücü zayıflıyor. Ekonomik modelimiz önemli bir yapısal baskı altında. Örneğin, Çin daha önce Almanya'dan tedarik ettiği malları giderek daha fazla kendisi üretiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Ocak-Eylül 2025 döneminde Almanya'dan Çin'e ihraç edilen malların değeri yüzde 12,3 düşüşle 61,4 milyar Euro'ya geriledi.

Analistler, bu düşüşü Çin ekonomisindeki yavaşlamaya ve daha önce Almanya'dan ithal edilen malların bu ülkede artan üretimine bağladı.

Söz konusu dönemde Almanya ile ABD arasındaki toplam ticaret hacmi ise yüzde 3,9 gerileyerek 184,7 milyar Euro oldu.

Yılın ilk dokuz ayında, ABD'ye 112,7 milyar Euro değerinde mal teslim edildi, bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 daha düşük.

Ağustos ayından bu yana, AB'nin ABD'ye yaptığı ihracatın büyük kısmına yüzde 15'lik tek tip gümrük vergisi uygulanıyor ve bu oran önceki oranın birkaç katı seviyesinde.