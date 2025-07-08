Almanya'nın ihracatı ABD tarifelerinin etkisiyle ikinci ayda da geriledi

Almanya İstatistik Kurumu (Destatis) yaptığı açıklamada, mal ihracatının bir önceki aya göre yüzde 1,4 gerilediğini belirtti. Bu düşüşte, ABD'ye yapılan ihracatın yüzde 7,7 gibi önemli bir oranda düşmesi etkili oldu. ABD'ye yapılan ihracatın değeri 12,1 milyar euroya gerileyerek Mart 2022'den bu yana en düşük seviyeye ulaştı.

Düşüşe rağmen ABD, Alman malları için en büyük pazar olmayı sürdürüyor. Daha önce de Nisan ayında ABD'ye yapılan ihracat, otomobillerde yüzde 25, metallerde yüzde 50 ve diğer malların çoğunda yüzde 10 seviyesindeki ABD tarifeleri nedeniyle yaklaşık yüzde 10 oranında düşmüştü.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) geçen ay, Alman ekonomisinin bu yıl neredeyse duraklayacağını öngördüğünü açıklamıştı.

Bundesbank Başkanı Joachim Nagel ise "Alman ekonomisi kısa vadede önemli olumsuzluklarla karşı karşıya" dedi.