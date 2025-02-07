Almanya'nın ihracatında Çin etkisi: Gerileme sürüyor

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkenin 2024 ve aralık ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, Aralık 2024'te bir önceki aya kıyasla yüzde 2,9 artarak 131,7 milyar avro oldu. Piyasa beklentisi ihracatın aralıkta aylık yüzde 0,6 gerileyeceği yönündeydi.

Aralıkta ithalat ise yüzde 2,1 artarak 111,1 milyar avroya çıktı. Böylece Almanya'nın mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret fazlası 20,7 milyar avro olarak gerçekleşti. Aralık 2023'te söz konusu fazla 21,1 milyar avro olarak kayıtlara geçmişti.

Aralık ayı ihracatının 72,4 milyar avroluk kısmı Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldı. Ülke ithalatının 57 milyar avroluk bölümü de AB ülkelerinden gerçekleştirildi.mKasım ayına kıyasla AB ülkelerine yapılan ihracat yüzde 5,9, bu ülkelerden yapılan ithalat ise yüzde 3,6 arttı.

Destatis verilerine göre, Kasım 2024’e kıyasla yüzde 3,5 düşüşle 13,5 milyar avroya gerilemesine rağmen en çok ihracat yine ABD'ye yapıldı. Çin'e ihracat yüzde 1,4 artarak 6,7 milyar avroya ulaşırken, Birleşik Krallık'a ihracat yüzde 6,6 azalarak 6,7 milyar avroya geriledi.

Türkiye'den ithalat arttı

Almanya'nın Türkiye’ye ihracatı aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 azalarak 2 milyar 68 milyon avroya düşerken Türkiye’den ithalat yüzde 4,2 artışla 1 milyar 798 milyon avroya ulaştı.

2024 yılı verileri

Almanya'nın ihracatı, Çin'den gelen talebin düşmesinin etkisiyle geçen yıl da geriledi. Ülkede mevsimsellik ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat geçen yıl 1 trilyon 559,7 milyar avro, ithalat 1 trilyon 318,5 avro oldu.

Ülkenin mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracatı geçen yıl yüzde 1, ithalatı zayıf ekonominin etkisiyle yüzde 2,8 düştü. 2023 yılı ihracatında da yüzde 1,2'lik düşüş dikkati çekmişti.

Almanya'nın 2024’te mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret fazlası 241,2 milyar avro oldu. Çin’e ihracat 2023’e göre yüzde 7,6 azalarak 89 milyar 961 milyon avroya, Çin'den ithalat ise yüzde 0,3 düşüşle 156 milyar 366 milyon avroya geriledi.

Çin"in etkisi

Almanya'nın diğer büyük Avrupa ekonomilerine kıyasla Çin'e daha fazla bağımlı olması dikkati çekiyor. Çin'in Almanya'dan satın aldığı malları giderek daha fazla üretebilmesi Alman ekonomisinin büyümesini zorlaştırıyor.

İhracat ağırlıklı bir ekonomiye sahip Almanya, Çin'in küresel ekonomiye açılmasından yıllardır en çok yararlanan ülkelerden biri konumundaydı. Alman otomobilleri ve makineleri, Çin'den yoğun talep görüyor.

Çin'e yapılan ihracat, Almanya'nın 2. Dünya Savaşı sonrası en uzun ekonomik büyümesini destekledi. Çin, son 8 yıldır Almanya'nın en büyük ticaret ortağı olurken iki ülke arasındaki ticaret hacmi 2023'te 253 milyar avro, 2024'te 246 milyar avroya ulaştı.

Alman kamuoyu, 2022’de Rusya'ya olan enerji bağımlılığının enerji kriziyle sonuçlanmasının ardından Çin'e ekonomik bağımlılığı da tartışma konusu yapıyor.

Elektrikli otomobiller için önemi giderek artan lityum bataryalar ve nadir toprak elementler gibi ham maddelerde Almanya'nın Çin'e "güçlü bir ithalat bağımlılığı" yaşaması da tartışma konularından.

Çin, başta Alman otomobil üreticileri olmak üzere Alman şirketleri için hem satış hem de büyüme açısından büyük önem taşıyor. Alman şirketleri, küresel pazar için Çin'deki en son teknolojileri geliştirip test ediyor.

Alman sanayisinde kullanılan ara ürünlerin çoğunluğunun Çin'den gelmesi de gözlerden kaçmıyor.

Dünyanın ikinci büyük ekonomisine sahip Çin'de borç seviyesi ekonominin istikrarına ilişkin korkuları körüklerken, herhangi bir krizin Alman mallarına olan talebi düşürmesi de bekleniyor.