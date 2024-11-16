Almanya'nın iş gücü açığı yaşadığı sektörler belli oldu

Almanya'da araştırmalar nitelikli iş gücü açığından en çok sağlık ve inşaat sektörünün etkilendiğini ortaya koydu.

Deutsche Welle Türkiye'nin haberine göre, 2023-2024 yıllarında sağlık alanında 47 bin 400 kişilik kadro boş kaldı. Kofa'nın verilerine göre, yaklaşık 11 bin 600 fizyoterapist, 7 bin 350 diş hekimi asistanı ve 7 bin 100 hemşire ve hasta bakıcı ihtiyacı karşılanamadı.

Almanya'da yaşlanan nüfus, sağlık hizmetlerine olan talebi artırırken mevcut nitelikli iş gücü üzerindek yük de artıyor.

En büyük ikinci açık inşaatta

Araştırmaya göre, kalifiye iş gücü açığının en çok olduğu ikinci sektör inşaat oldu. Bu alanda yaklaşık 42 bin kişilik iş gücü açığı bulunuyor. Özellikle de yaklaşık 10 bin 350 elektrik tesisatçısı, 8 bin 700 sıhhi ve kalorifer tesisatçısı ile iklimlendirme teknikeri kadrosu boş kaldı. İnşaat sektöründeki nitelikli iş gücü açığı, konut inşaatlarının da yavaşlamasına neden oluyor.

Araştırmada, kamu idaresi, savunma ve sosyal güvenlik alanında ise yaklaşık 41 bin 250 kişilik nitelikli iş gücüne ihtiyaç olduğu belirtildi. Nitelikli iş gücü açığının en yoğun olduğu dördüncü alan yaklaşık 29 bin 800 kişiyle perakende satış sektörü oldu. Bunu iş gücü açığının 28 bin olduğu sosyal hizmetler alanı izledi.