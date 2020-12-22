Almanya'nın kamu borcu 2,2 trilyon euro ile rekor kırdı

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, Almanya'nın bu yılın 9 ayında federal, eyalet, sosyal güvenlik fonları, belediye ve belediye birlikleri düzeyinde tüm temel ve ilave bütçeleri de dahil kamu dışı kurumlara genel kamu borcu 2 trilyon 195 milyar 100 milyon euro oldu.

Böylece kamu borcunda tüm zamanların rekoru kırılırken, söz konusu borç, 2019 sonuna göre yüzde 15,6 (296,4 milyar euro) artış gösterdi.

Destatis, artışın nedeni olarak koronavirüs krizine karşı finansman tedbirleri için Alman hükümetinin borçlanmasını gösterdi.

Federal kamu borcu 1 trilyon 430,1 milyar euroya çıktı

Söz konusu dönemde federal kamu borcu, 241,5 milyar euro artarak 1 trilyon 430,1 milyar euroya yükseldi.

Eyaletlerin borcu yüzde 9,1 yükselişle 631,1 milyar euroya çıkarken, belediye ve belediye birliklerinin borcu yüzde 1,9 artarak 133,9 milyar euroya ulaştı.

Bu arada, 2020'nin ikinci çeyreğine kıyasla kamu borcu, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,1 veya 85,9 milyar euro artış gösterdi.

Almanya'nın kamu borç yükünün rekor düzeyde olmasına karşın diğer euro Bölgesi ülkeleriyle karşılaştırıldığında nispeten düşük kalması dikkati çekiyor.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), bu yıl Almanya'nın kamu borcunun GSYH'ye oranının yaklaşık yüzde 74'e ulaşacağını öngörürken, Fransa'da bu rakamın yüzde 116, İtalya'da yüzde 160 ve ABD'de yüzde 128 olması bekleniyor.