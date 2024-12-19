Almanya'nın kamu borcu 2,5 trilyon Euro'ya yaklaştı

Almanya Federal İstatistik Ofisi verilerine göre, ülkenin ocak-eylül döneminde federal, eyalet, sosyal güvenlik fonları, belediye ve belediye birlikleri düzeyinde tüm temel ve ilave bütçeleri de dahil kamu dışı kurumlara genel kamu borcu geçen yılın sonuna göre 43,5 milyar Euro artış gösterdi. Borç miktarı ise yüzde 1,8 arttı.

Destatis açıklamasında, Covid-19 salgını sırasında şirketlere yardımcı olmak için kurulan Ekonomik İstikrar Fonu borcunun yüzde 24 azalarak 28,1 milyar Euro'ya gerilediği kaydedildi. Açıklamada “Alman Silahlı Kuvvetleri Özel Fonu'nun borcu ise aynı dönemde 15,5 milyar Euro'ya yükseldi” ifadesi yer aldı. Rusya-Ukrayna Savaşı’nın devamında Alman ordusunun personel, teçhizat ve altyapı yönünden 'önemli iyileştirmelere' ihtiyacını gidermek için hükümet 100 milyar Euro'luk özel fon kurmuştu.