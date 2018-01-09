Almanya'nın kasım ayı ihracat ve ithalatı arttı

09 Ocak 2018

Almanya’nın geçen yılın kasım ayında mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracatı önceki aya kıyasla yüzde 4,1, ithalatı ise yüzde 2,3 arttı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı verilere göre, ülkede 2017 yılının kasım ayında mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat 111,6 milyar euro, ithalat da 89,2 milyar euro oldu. Mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış dış ticaret fazlası ise 22,3 milyar euro seviyesinde gerçekleşti.

Ülkenin kasım ayında mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracatı ekime göre yüzde 4,1 ve ithalatı da yüzde 2,3 yükseldi.

Arındırılmamış rakamlara göre ele alındığında ise, kasımda 116,5 milyar euroluk ihracat, 92,8 milyar euro da ithalat yapıldı. Ülkenin bu segmentteki ihracatı 2016'nın kasım ayına kıyasla yüzde 8,2, ithalatı yüzde 8,3 artış kaydetti. Almanya, kasımda arındırılmamış rakamlarla 23,7 milyar euro dış ticaret fazlası verdi.

AB ve AB dışındaki ülkelere ihracat arttı

Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya, söz konusu ayda 28 üyeli Avrupa Birliği (AB) ülkelerine arındırılmamış rakamlarla 67,9 milyar euroluk ihracat, bu ülkelerden 62,1 milyar euroluk ithalat gerçekleştirdi. 2016'nın kasım ayına kıyasla AB ülkelerine ihracat yüzde 8, bu ülkelerden ithalat yüzde 9,5 arttı.

Bu dönemde, 19 üyeli Euro Bölgesi’ne 43 milyar euroluk ihracat yapılırken, bu ülkelerden 41,3 milyar euro değerinde mal alındı. Böylece, Euro Bölgesi’ne yapılan ihracat yüzde 9,1, ithalat da 9,5 yükseldi.

Euro Bölgesi'ne dahil olmayan AB ülkelerine ihracat ise yüzde 6,2’lik artışla 24,9 milyar euro, ithalat yüzde 9,6’lık yükselişle 20,8 milyar euroya çıktı.

Almanya'nın kasım ayında AB dışındaki ülkelere (üçüncü ülkeler) ihracatı 48,5 milyar euro, bu ülkelerden ithalatı 30,7 milyar euro olarak belirlendi. Söz konusu ülkelere ihracat 2016'nın kasım ayına kıyasla yüzde 8,4 ve bu ülkelerden ithalat da yüzde 5,9 arttı.

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Kaynak: AA