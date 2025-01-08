Almanya'nın perakende satışları 2024'ü artışla kapattı

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin açıkladığı verilere göre, ülkede takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış reel perakende satışlar, kasımda 2023'ün kasım ayına göre yüzde 2,5 artış kaydetti. Bir önceki aya kıyasla da yüzde 0,6 düşüş gösterdi.

Noel alışverişi öncesi kasımda gıda, içecek ve tütün ürünlerine talep yüksek olurken, bu ürünlerde perakende satışlar Kasım 2023'e göre reel olarak yüzde 1,7 arttı. Öncü verilere göre 2024’te reel perakende satışlar bir önceki yıla göre ise yüzde 1,3 arttı. Nominal olarak da perakende satışlar 2024’te bir önceki yılın yüzde 2,7 üzerinde gerçekleşti.

Düşük enflasyonun satışlara etkisi...

Düşük enflasyonun perakendeciler üzerinde olumlu bir etki yarattığını belirten VP Bank baş ekonomisti Thomas Gitzel, “İş gücü piyasası üzerindeki kara bulutlar göz önüne alındığında bu eğilimin devam edip etmeyeceği şüpheli” ifadesini kullandı.

Destatis verilerine göre, Almanya’da 2024'te enflasyon ortalama yüzde 2,2 oldu. 2022'de ülkede enflasyon 6,9'a çıkarak 1951'den beri en yüksek seviyesine ulaşmıştı. 2023'te ortalama enflasyon yüzde 5,9 olarak kayıtlara geçmişti.