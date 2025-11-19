Almanya'nın ticari ortaklığında zirve değişti: Çin, ABD'den geri aldı

Almanya'nın en önemli ticaret ortaklarından olan Çin, ilk sıradaki yerini ABD'den geri almayı başardı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), yılın ocak-eylül dönemine ilişkin ülkenin en önemli ticaret ortaklarını açıkladı.

Buna göre, Almanya'ya ihracatını artıran Çin, Ocak-Eylül 2025 döneminde Alman dış ticaretinde en önemli ortak ülkeler listesinde ilk sırada yer aldı. Almanya ile Çin arasındaki mal ticareti ocak-eylül döneminde yüzde 0,6 artarak 185,9 milyar Euro'ya çıktı.

Almanya'dan Çin'e ihraç edilen malların değeri ise yüzde 12,3 düşüşle 61,4 milyar Euro'ya düştü. Analistler, bu düşüşü dünyanın en büyük ikinci ekonomisindeki yavaşlamaya ve daha önce Almanya'dan ithal edilen malların bu ülkede artan üretimine bağladı.

ABD'nin Almanya'yla ticaret hacmi yüzde 3,9 geriledi

Söz konusu dönemde Almanya ile ABD arasındaki toplam ticaret hacmi ise yüzde 3,9 gerileyerek 184,7 milyar Euro oldu. Böylece Çin, 1,2 milyar Euro farkla 2025’te Almanya'nın en önemli ticaret ortağı olma yolunda ilerledi.

Çin, 2023’te 253,1 milyar Euro'luk hacimle art arda sekizinci kez Almanya’nın en önemli ticari ortağı olmuştu. Fakat, geçen yıl Almanya ile 252,8 milyar Euro'luk ticaret hacmine ulaşan ABD, Çin'i geçmeyi başarmıştı.

Alman mallarının en önemli alıcısı ABD

Destatis’e göre ABD, “2015'ten beri, Alman mallarının en önemli alıcısı” olmaya devam ederken Çin bu listede altıncı sırada yer alıyor.

Almanya'nın her iki ülkeden ithalatı ilk üç çeyrekte arttı. Çin'den mal ithalatı yüzde 8,5 artarak 124,5 milyar Euro'ya ulaşırken ABD'den mal ithalatı yüzde 2,8 artarak 71,9 milyar Euro'ya yükseldi.

Böylece, Çin Almanya'nın en önemli tedarikçisi olmaya devam etti. Çin’i 73,5 milyar Euro'ya ile Hollanda izledi.

Almanya, yılın ocak-eylül döneminde Çin'e ağırlıklı olarak 10,9 milyar Euro değerinde motorlu taşıt ve araç parçası ihraç ederken bu ihracat 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 35,9 düştü.

Çin’e en önemli Alman ihracat malları arasında 12,6 milyar Euro ile makineler yer aldı. Bu malların ihracatı da 2024’e göre yüzde 10,7 geriledi.