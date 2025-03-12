Almanya'nın üçüncü büyük endüstrisinden karamsar 2025 tablosu

Alman Kimya Sanayi Birliği (VCI) 2025’e ilişkin üretim ve satış tahminleri raporunu yayımladı. Raporda yer alan veriler, kimya-ilaç sektörü üretiminde bu yıl artışın öngörülmediğini ortaya koydu.

Ülkenin üçüncü büyük endüstrisi olan kimya-ilaç sektörü satışlarının 2025'te yüzde 1 düşmesini öngören VCI'ye göre üretici fiyatları 2025'te yüzde 1 oranında gerileyecek. VCI, Aralık 2024’te bu yıl için sektör satışlarında durgunluk, üretimde yüzde 0,5 artış ve fiyatlarda yüzde 0,5 düşüş bekliyordu. Ülkede ilaç üretiminin bu yıl yüzde 2 artması tahmin edilirken kimyasal üretiminde yüzde 2 düşüş öngörülüyor.

Kimya sektörü satışları 2024'te 221 milyar Euro'ya geriledi

“İlaç sektöründeki artış, kimya sektöründeki düşüşü dengeleyeceğinden üretim sabit kalacaktır.” ifadesini kullanan 1900 şirketin temsilcisi VCI, verilerine göre, kimya sektörünün satışları 2024'te yüzde 2 düşüşle 221 milyar Euro'ya geriledi.

Geçen yıl sektörün yurt içi satışları yüzde 4,2 düşüşle 82 milyar Euro'ya, yurt dışı satışları da yüzde 0,7 azalışla 139 milyar Euro'ya indi. Üretimin geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 1 artmasına rağmen üretici fiyatları yüzde 1 düşüş kaydetti. Kimya sektörünün kapasite kullanımı 2024’te yüzde 82 ile yüzde 85 olan karlılık eşiğinin altında kalırken, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bu oranın yüzde 74,7’ye inmesi dikkati çekti. İlaç sektöründeki büyüme nedeniyle 2024'te çalışan sayısı 480 bin seviyesinde sabit kaldı.

"Radikal bir ekonomik politika dönüşüne ihtiyaç var"

VCI Genel Müdürü Wolfgang Große Entrup, konuya ilişkin açıklamasında, 2024'ün sektör için “unutulması gereken” bir yıl olduğunu belirterek, “Trump'ın öngörülemeyen tarife politikası, yenilenen enerji fiyat artışları ve çözülemeyen yapısal sorunlar şirketler arasında belirsizliğe neden oluyor. Bu düşük noktayı geride bırakmak istiyoruz. Radikal bir ekonomik politika dönüşüne ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.