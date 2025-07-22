Almanya'nın vergi gelirleri yılın ilk yarısında yükseldi

Almanya Maliye Bakanlığı, ülkenin ocak-haziran dönemine ilişkin 6 aylık vergi geliri verilerini açıkladı.

Buna göre, yılın ilk yarısında federal devlet ve 16 eyaletin vergi gelirleri 2024’ün aynı dönemine göre yüzde 8,1 artarak 447,6 milyar Euroya yükseldi.

Kurumlar vergisi gelirlerinde düşüş

Yılın ilk yarısında kurumlar vergisi gelirlerinin yüzde 3,5 düşmesi ise dikkat çekti.

Bakanlığın açıklamasında, "Ekonomik görünümde son dönemde karışık bir seyir izleniyor. Şirketlerin yeniden kendilerine güvenmeye başladıklarına dair işaretler var." ifadesine yer verildi.

Öte yandan Alman ekonomisi, 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 0,4 ile beklenenden daha güçlü büyüme gösterse de ABD ile AB arasındaki gümrük vergisi anlaşmazlığı, şirketler ve tüketiciler arasında belirsizliğe neden olmaya devam ediyor.