Almanya’ya ihracat 19 yılda 3’e katlandı

25 Ağustos 2020

YENER KARADENİZ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Almanya ile gerçekleştirilen ihracatın 2001 yılından bu yana 3 kat artış ile 19 milyar doları aştığını belirtti. Gülle, “2019’da ihracatını en fazla artıran ürünler arasında ise yüzde 295 artış ile klima cihazları ilk sırada yer alırken onu yüzde 226 artış ile bisikletler ve yüzde 102 artış ile de çinko cevherleri takip etti” dedi. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve TİM organizasyonu ile düzenlenen sanal ticaret heyetlerinin 8’incisi Almanya ile devam etti. Etkinliğin açılışı DÜNYA Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ moderetörlüğünde ve TİM Başkanı İsmail Gülle, Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Berlin Ticaret Müşaviri Abdullah Soylu ve Ticaret Bakanlığında Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürü Mehmet Tan’ın katılımı ile gerçekleşti. Etkinlikte konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, Almanya ile özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası ikili ticaretin oldukça yüksek seviyeye çıktığını belirterek, Türkiye’nin 2019 yılında Almanya’ya ihracatının 16 milyar 617 milyon dolar, ithalatın ise 19 milyar 280 milyon dolar olarak gerçekleştiğine dikkat çekti.

İhracat 19 yılda 3 kat arttı

Türkiye’nin Almanya’ya ihracatında görülen artışın oldukça dikkat çekici olduğunu belirten Gülle, “2001 yılında Türkiye’nin Almanya’ya ihracatı 5,4 milyar dolarken, 2019 yılında yaklaşık 3 katına çıktı. 2019’da Almanya dünyadan toplam 1 trilyon 236 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirerek en çok ithalat gerçekleştiren 3. ülke oldu. 2020 yılının ilk 7 ayında gerçekleştirdiğimiz 8,56 milyar dolarlık ihracatla, Almanya en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ülke konumunda bulunuyor” dedi.

Otomotiv ürünleri ilk sırada

Gülle’nin verdiği bilgilere göre, Almanya Türkiye’den en fazla otomotiv ürünleri ithalatı gerçekleştirdi. Söz konusu alanda 2001 yılına göre 10 kat artış meydana geldi. Otomotiv ürünlerini 8 kat artış ve 2,8 milyar dolarlık ihracat ile makine sektörü takip etti. Yıldan yıla artışa bakıldığında ise 2019’da ihracatını en fazla artıran ürünler arasında yüzde 295 artış ile klima cihazları ilk sırada yer alırken onu yüzde 226 artış ile bisikletler ve yüzde 102 artış ile de çinko cevherleri takip etti. Gülle, ülkenin ithalatından alınan payın ise 2001’de yüzde 1,2 iken, 2019’da yüzde 1,43’e geldiğini ancak bunun yeterli olmadığını ve yüzde 1,5’e çıkarılması gerektiğini dile getirdi. Pandemi döneminde birçok sektörün krizi fırsata çevirerek ülkeye olan ihracatını önemli oranda artırdığını belirten Gülle, şöyle devam etti: “Temmuz ayında, önceki yılın aynı ayına göre; Almanya’ya, zeytin ve zeytinyağı sektörümüz ihracatını yüzde 103 artırırken; yaş meyve ve sebze sektörü yüzde 42, halı sektörü yüzde 25, hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü ise yüzde 15 artış kaydetti. Ocak-Temmuz döneminde de fındık sektörü ihracatını yüzde 37, meyve sebze mamulleri sektörü yüzde 27 ve zeytin ve zeytinyağı sektörü yüzde 22 artış gösterdi.” Almanya’nın AB dönem başkanlığını üstlendiğine de dikkat çeken Gülle, bu dönemde Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesinin önemini vurguladı. Kadın ihracatçılar konusuna da değinen Gülle, kadın ihracatçılar ile de ticari görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve ihracata verdikleri katkının önemli olduğunu belirtti.

2 milyon Alman turist ağırlayabiliriz

Etkinlikte konuşan Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın da Almanya’nın AB ülkeleri arasında ilişkilerin en güçlü olduğu ülkelerden biri olduğunu belirterek ülkenin aynı zamanda en büyük Türk diyasporasına da ev sahipliği yaptığını söyledi. Pandeminin ülke ekonomisine etkisine de değinen Aydın, “Pandemi nedeniyle ülkede bu yıl ekonominin yüzde 6 küçüleceği tahmin ediliyor. Almanya bu süreçte 1.3 trilyon Euro destek ve teşvik paketi açıkladı. Bu kaynak tüm AB’nin açıkladığı paketin yarısından fazla. Ülkenin önümüzdeki yıl iyileşme sürecine gireceği ve yüzde 5 büyüyeceği belirtiliyor. Burada Türkiye ve ihracatçılar için önemli bir fırsat var ve bunu iyi değerlendirmeliyiz. Şu an ekonomi ve siyasi çevreler Çin’e şüphe ile yaklaşıyor. Tedarik zincirindeki değişim Türkiye için önemli bir fırsat sunabilir” diye konuştu.

Almanya’nın Türkiye için seyahat uyarısını da kaldırdığını hatırlatan Aydın, şimdiden paket turlar düzenlenmeye başlandığını ve turist akışının devam ettiğini belirterek bu sene 2 milyon Alman turistin Türkiye’de ağırlanabileceğini dile getirdi.

Sanal etkinlikler hızlanarak devam edecek



Ticaret Bakanlığı Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürü Mehmet Tan ise bakanlık olarak Almanya ile ticareti geliştirmek ve ihracatçıların önünü açmak için faaliyetler yürütmeye devam ettiklerini söyledi. Bu dönemde 7 ülkeye sanal ticaret heyeti düzenlediklerini anlatan Tan, sanal ticaret heyetlerine 9 Eylül'de Kazakistan ile devam edecekleri bilgisini verdi. Sanal ticaret heyetlerinin artı ve eksi yanları bulunduğunu belirten Tan, şöyle devam etti:



"Sanal ticaret heyetleri elbette yüz yüze görüşmelerin yerini tutmuyor. Ürünlere dokunmaya imkan tanımıyor bu tarz görüşmeler. Artı tarafları ise maliyet ve zaman olarak ciddi tasarruf sağlanıyor. Gerçekleştirdiğimiz etkinlikler sonrası firmalardan değerlendirme istiyoruz. Yapılan değerlendirmelerde firmalar ekseriyetle son derce memnun olduklarını belirtiyor. Biz sanal heyetler ve bilgilendirme toplantılarını aynı hızda devam ettireceğiz" diye konuştu.



E-ticaret önemli bir fırsat sunuyor



Berlin Ticaret Müşaviri Abdullah Soylu da pandemi nedeni ile tüm ülke, şirket ve bireylerin aynı dönemde benzer bir krize girdiklerine dikkat çekti. Bu dönemde farklı kanallardan ticaret yapma arayışının da hızlandığını söyleyen Soylu, "2019'da ülkemiz Almanya'nın ithalat yaptığı ülkeler arasında yüzde 1,43 pay ile 18. sırada ihracat listesinde ise yüzde 1,47'lik pay ile 17. sırada yer aldı. Ekonominin yeniden canlanmasına yönelik ülkede destek ve teşvik paketi tutarı 1.3 trilyon Euro'ya ulaştı" dedi. Almanya pazarına girmek isteyen şirketlere hatırlatmada da bulunan Soylu, Almanya'da e-ticaretin pandemi döneminde önemli bir büyüklüğe ulaştığına da dikkat çekerek, "pandemi öncesinde 80 milyar Euro olacağı düşünülen e-ticaret hacminin 100 milyar Euro'ya çıkması bekleniyor. Pandemi döneminde 50 milyon insan e-ticaret kullandı ve bunun dörtte üçü sınır ötesinden gerçekleşiyor. Bunlar Türk şirketler için önemli bir fırsat" diye konuştu.