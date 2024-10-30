Alphabet'nin geliri ve kârı üçüncü çeyrekte arttı

Analistler, bu hafta açıklanacak verilerden alınan sinyallerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yapacağı faiz indirimlerinin hızına yönelik daha çok bilgi verebileceğini söyledi. Söz konusu verilerin pay piyasalarının yönü üzerinde etkili olabileceğini vurgulayan analistler, yoğunlaşan bilanço döneminin de hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

Dün ülkede açıklanan makroekonomik verilere göre, JOLTS açık iş sayısı, eylülde 7 milyon 443 bine düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti ve Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Üçüncü çeyrek açıklamaları sürüyor

Google'ın ana kuruluşu Alphabet, 30 Eylül'de sona eren çeyrekte 88,27 milyar dolarlık gelir ve hisse başına 2,12 dolarlık kazanç bildirdi. Bilanço sonrası vadeli piyasalarda şirketin hisseleri yaklaşık yüzde 5,9 değer kazandı.

Kurumsal tarafta ise ABD'nin büyük şirketleri finansal sonuçlarını açıklamaya devam ederken hızlı servis restoran zinciri McDonald's'ın hisseleri, şirketin kar ve gelirinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine karşın küresel satışlarının üçüncü çeyrekte yüzde 1,5 ile son 4 yılın en büyük düşüşünü kaydetmesi sonrası yüzde 0,6 geriledi.

ABD'li otomobil üreticisi Ford'un hisseleri de şirketin dün açıkladığı bilançosunda kar tahminini düşürmesi sonrası yüzde 8,4 değer kaybetti.