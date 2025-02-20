Alsancak Limanı için Birleşik Arap Emirlikleri ile görüşmeler: Bakan Uraloğlu akıbeti açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Birleşik Arap Emirlikleri ile İzmir Limanı’nın satışına yönelik görüşmelere ilişkin açıklama yaptı.

Bloomberg'e konuşan Uraloğlu, “Oradaki amaç İzmir Alsancak Limanı’na bir ortak almak, sermaye koyup orayı geliştirmekti. Körfez ülkelerinden bir yatırımcıyla uzun süreli görüşmeler yapıldı. Ancak mutabakat ya da anlaşma sağlanamadı” dedi.

Müzakerelerin sonuçsuz kalmasının nedenine ilişkin detay vermeyen Uraloğlu, şöyle devam etti:

* Ülkemizin çıkarları, limanın geleceği ile ilgili beklentilerimiz, onların beklentileri ele alındı, bir mutabakat sağlanamadı ve görüşmeler sonlandırıldı. Şu an için yabancı bir yatırımcıyla Körfez ülkesi dahil herhangi bir görüşme söz konusu değil.

2017'de Varlık Fonu'na geçti

İzmir Limanı’yla ilgili süreç Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 yılında Körfez ülkelerine yönelik ziyaretinin ardından başlamıştı.

2017’de Türkiye Varlık Fonu’na devredilen limanı halen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) işletiyor.