Alsancak Limanı’ndan Ro-Ro seferleri tekrar başlayacak

30 Ağustos 2019

Ahmet USMAN

Geçen yıl ağustos ayından bu yana yapılamayan Alsancak Limanı-İtalya Ro-Ro taşımacılığı tekrar başlayacak.

Konuyla ilgili Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararının revize edildiğini dile getiren İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, önümüzdeki hafta Ulaştırma Bakanlığı nezdinde girişimlere başlayacaklarını söyledi.

İZTO’nun ağustos ayı olağan meclis toplantısında konuşan Özgener, geçen yıl UKOME’nin şehir merkezindeki trafik yoğunluğunu gerekçe göstererek Ro-Ro seferlerinin iptaline zemin hazırlayan karar aldığını hatırlattı.

Halbuki Ro-Ro seferleri için TIR’ların şehir trafiğini hafta sonu gece saatlerinde kullandığını ve sayılarının da konteyner TIR’larının çok çok altında olduğunu ifade eden Özgener, “Oda olarak, Ro-Ro seferlerinin İzmir Alsancak Limanı’ndan yeniden başlatılmasına ilişkin İzmir Valiliği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne girişimlerde bulunduk. Çabalarımız sonucunda, 8 Ağustos

2019 tarihli UKOME toplantısında karar revize edildi. Alınan yeni kararla Ro-Ro seferleri yapacak TIR’lar şehir trafiğinin yoğun olmayan saatlerinde girişine olanak tanındı. Şimdi revize edilen bu UKOME kararı ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı nezdinde girişimlerimizi başlatacağız. Önümüzdeki hafta sayın bakanımızı ziyaret edeceğiz. Amacımız, İzmir-İtalya Ro-Ro taşımacılığı hizmetinin, Çeşme ve İzmir Alsancak Limanı çıkışlı olmak üzere, her iki liman üzerinden verilmesinin sağlanması” diye konuştu.

İzmir, kırsal kalkınma desteğinden yararlanmalı

İZTO’nun da içerisinde yer aldığı Tarımsal OSB Projeleri ile İzmir’in tarımsal sanayi potansiyelinin etkin kullanılmasının sağlanacağını ifade eden Özgener, “İzmir’in bu noktada desteklemelerden yararlanabilmesi önem taşıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ, 2 Ağustos 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu konuda da çok farklı konularda yüzde 50’ye varan destekler var. Haftaya çarşamba günü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programıyla ilgili odamızda bir toplantı düzenleyeceğiz. Katılımınızı bekliyoruz” dedi.