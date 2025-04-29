Alternatif finansman araçlarına farkındalık, sektörü geliştiriyor

Hüseyin VATANSEVER

Finansman çözümlerinde faktoring hizmetleri, ban­kacılıktan sonra en yaygın kullanılan seçenek olarak dikkat çekiyor. Vadeli satış yapan işlet­meler, ihracatçı firmalar ve bü­yüme hedefleri olan firmalar için seçenek oluşturan faktoring hiz­metleri, ayrıca maliyetleri artan bankacılık ürünlerine alternatif oluşturuyor.

Uluslararası Fakto­ring Kuruluşu’nun (Factors Cha­in International-FCI) hazırladığı 2024 yılı incelemesine göre kü­resel faktoring pazarında 2023 yılında tahmin edildiği gibi 2024 yılı için bir yavaşlama söz konu­su. Diğer bir deyişle küresel pa­zarda 2023 ve 2024 yıllarında 2021 ve 2022 yıllarında üst üste iki yıl kaydedilen muazzam bü­yüme yaşanmadı. 2023 yılında görülen yüzde 3,6 oranındaki bü­yüme, aslında pandemi sonrası normalleşmiş tek haneli artışlara dönüş olarak yorumlanıyor.

Uluslararası faktoring piyasa­sının 2022 yılında ulaştığı 4.15 milyar dolar hacmin 2023 yılında 4.3 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor. Küresel pazarda fakto­ring sektörünün 2024 yılında ula­şacağı toplam hacmin 4.5 milyar dolar olması bekleniyor. Küresel pazarda küçük ve orta ölçekli iş­letmeler arasında alternatif fi­nansman seçeneklerine yönelik artan talep nedeniyle son yıllarda faktoring alanında istikrarlı bir büyüme gözlemleniyor.

Faktoring hizmetleri, işletme­lere işletme sermayesi kredileri­ni güvence altına alma ve kredi risklerini azaltma olanağı sun­ması nedeniyle talep görüyor. Ay­rıca Yapay Zekâ (AI) ve makine öğrenimi gibi yenilikçi teknoloji­lerin artan kullanımı ile birlikte dolandırıcılık riski tanımlaması­nın geliştirilmesi, yüklenim sü­reçlerini kolaylaştırması, ope­rasyonel tasarruf sağlaması ve ödeme uygulamalarını basitleş­tirmesi bekleniyor. Bütün bu bek­lentiler ışığında küresel faktoring hizmetleri pazarının 2030 yılına kadar yüzde 10,5 bileşik büyüme oranı kaydedeceği ön görülüyor.

Faktoringe ilgi pandemi sonrası hız kazandı

Finansal Kurumlar Birliği veri­lerine göre Türkiye’de faktoring işlemleri 2024 yılında yüzde 51 artışla 1.2 trilyon TL seviyesine yükseldi. Sektörün aktif büyüklü­ğünün 2023 yılına göre yüzde 48 artışla 2024’te 316 milyar TL’ye ulaştığı belirtilirken; alacakları ise 2023’e göre yüzde 46 artışla 2024’te 288 milyar TL olarak ger­çekleşti. Faktoring hizmetlerine olan ilgi özellikle pandemi son­rası hız kazandığı gözlemleniyor.

Bununla birlikte Türkiye’de faktoring hizmetlerine olan ilgi­nin artışında alternatif finans­man araçlarına yönelik farkında­lığın gelişimi de rol oynuyor. Bu farkındalık artışı, finansal kapsa­yıcılık açısından olumlu etkilerin meydana gelmesini sağlamak­la birlikte 2025 yılında devam eden nakit yönetimi ihtiyacının faktoring hizmetlerine olan il­giyi Türkiye’de devam ettirmesi bekleniyor.

Faktoring işlemleri­nin Türkiye’de özellikle toptan/ perakende ticaret, inşaat, tekstil ve otomotiv tedarik zincirlerin­de yoğunlaştığı görülürken 2025 yılı boyunca yurt dışına yönelik işlemlerde artış yaşanacağı ön görülüyor. Faktoring sektörünün 2025 yılı büyüme beklentisinin ise enflasyon oranının üzerinden şekilleneceği tahmin ediliyor.

Türkiye’de faktoring sektörü­nün büyümesini sadece sayısal olarak değil, kalite, güven, sür­dürülebilirlik ve itibar açısından da destekleyecek bir unsur ola­rak ülke genelinde finansal okur­yazarlığın artırılması öne çıkıyor. Bu nedenle finansal okuryazarlık çalışmalarına yapılacak yatırım­lar, düzenlenecek eğitim çalışma­ları ve basın aracılığıyla sektörün anlatılması stratejik bir gerekli­lik halini alıyor.

Bir başka açıdan bakıldığında sektör, faktoring şirketleri ile di­ğer finansal kuruluşlar ve ban­kalar arasındaki rekabeti bozu­cu farklı mevzuat uygulamaların kaldırılmasına ihtiyaç duyuyor. FKB’ye göre böylece faktoring hizmetlerini daha fazla KOBİ’nin kullanılmasının desteklenebile­ceği belirtiliyor. Ayrıca günümüz teknolojik gelişmelerine paralel olarak kapsayıcı dijital çözümle­rin teşvik edilmesinin de sektör üzerinde olumlu etkiler oluştura­cağı vurgulanıyor.

Türkiye’deki gelişim doğru algılamaya bağlı

Gelişmiş ülkelerde faktoring işlem hacminin GSMH oranı yüzde 15’e kadar çıkabiliyorken bu oran Türkiye’de yüzde 3 civarında. Bu durumun kaynağı olarak algı eksikliği gösteriliyor. Banka dışı bir finans kuruluşu olarak mevduat toplayamayan faktoring şirketleri, kaynağını büyük oranda sermayesinden, bankalardan ve borçlanma araçlarından elde ediyor. Ekonomik dalgalanmalarda bu fonlama maliyeti yükseliyor ve nihai müşteri için faiz oranlarına yansıyor. Ekonomideki daralma ve sıkışmalardan hem ticaret hacmi hem de karşılıksız çek oranları etkilendiği için faktoring sektörü en hızlı etkilenen sektörler arasında gösteriliyor.