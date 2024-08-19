Alternatif yatırım fonları 300 milyar liraya koşuyor
Türkiye’de 10 yıllık geçmişi olan alternatif yatırım fonları pazarı hızlı büyüdü. Dünyada artan resesyon endişeleri, jeopolitik gerginlikler ve ABD’de yaklaşan başkanlık seçimleri gibi faktörlerle dalga boyunun arttığı piyasalarda, yatırımcılar da uzun vadeli yatırıma yöneliyor.
Bu anlamda uzun vadeli yatırımın gözdesi olan Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Gayrimenkul Yatırım Fonu pazarının büyüklüğü, temmuz ayı sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 154 artarak 283,5 milyar TL’ye ulaştı. SPK verilerine göre, 33 Portföy Yönetim Şirketi (PYŞ) tarafından ihracı onaylanmış 165 GYF, 46 PYŞ tarafından ihraç edilmiş 287 GSYF bulunuyor.
Sözleşmeler dijitalleşti
Alternatif fonlara erişim, Türkiye’de ilk defa Fonmap uygulamasıyla dijitalleşerek kolaylaştı. Alternatif yatırım fonlarının amiral gemileri Girişim Sermayesi Yatırım Fonları (GSYF) ve Gayrimenkul Yatırım Fonları’na (GYF) dijital ortamda erişimin sağlanmasıyla, Türkiye girişim ekosisteminde ve büyük ölçekli gayrimenkullere erişimde önemli bir eşik aşılmış oldu.
Fonmap öncesinde nitelikli bireysel yatırımcılar, portföyüne herhangi bir GSYF ve GYF eklemek istediğinde, o fonu ihraç eden portföy yönetim şirketine bizzat başvurması gerekiyor, saklama hesabı açılması için yüzlerce sayfalık sözleşmelerin her sayfasının imzalanması gerekiyordu.
Bu yıl devreye alınan dijital uygulama Fonmap kayıt ve hesap açma sürecini dijitalleştiriyor. Çipli kimlik kartları, telefonların NFC özelliğini kullanan uygulama, müşteri temsilcisiyle yapılan canlı görüntülü görüşme ile tüm süreçleri dijital ortamda tamamlanıyor.
GYF ve GSYF’ler ise 5-7 veya 10 yıl gibi sürelerle kurulan uzun vadeli fonlar. Fonmap mobil uygulaması ile pay devri özelliğinin de devreye alınmasıyla, süresi dolmamış fonların devredilmesi sağlanacak.
Fonmap kullanıcıları, fonlarını elden çıkarmak istediklerinde Fonmap’teki diğer yatırımcılara satabilecek. Böylece süresi dolmamış bu fonlardaki payları, ilgilenen başka kullanıcılar alarak portföylerine ekleyebilecek. Ayrıca, ihraca kapanan fonların yatırımcılar nezdinde yeniden ulaşılabilir olmasını mümkün kılacak. Bu sayede ise fonların likiditesi artacak.
Unicorn adaylarına yatırım imkânı
Nitelikli yatırımcıların, alternatif yatırım fonu olarak adlandırılan Girişim Sermayesi Yatırım Fonları (GSYF) ve Gayrimenkul Yatırım Fonları’na (GYF) yatırıma olanak tanıyan Fonmap üzerinden GSYF katılım paylarını alan yatırımcılar, geleceğin unicorn’larına ortak olabiliyor. Fonmap üzerinden GYF’lere yatırım yapan yatırımcılar, kendi başlarına alamayacakları AVM’lere, otel, lojistik veya iş merkezi gibi ticari mülklere, konut projelerine veya her tür arsaya yatırım yapabiliyor. Ayrıca gayrimenkullerin değer artışından ve/veya kira gelirinden faydalanabilecek.