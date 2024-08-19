Alternatif yatırım fonları 300 milyar liraya koşuyor

Bu anlamda uzun vadeli yatırımın gözdesi olan Girişim Sermayesi Yatı­rım Fonu ve Gayrimenkul Ya­tırım Fonu pazarının büyüklü­ğü, temmuz ayı sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 154 artarak 283,5 milyar TL’ye ulaştı. SPK verilerine gö­re, 33 Portföy Yönetim Şirketi (PYŞ) tarafından ihracı onay­lanmış 165 GYF, 46 PYŞ tara­fından ihraç edilmiş 287 GSYF bulunuyor.

Sözleşmeler dijitalleşti

Alternatif fonlara erişim, Türkiye’de ilk defa Fonmap uy­gulamasıyla dijitalleşerek ko­laylaştı. Alternatif yatırım fon­larının amiral gemileri Giri­şim Sermayesi Yatırım Fonları (GSYF) ve Gayrimenkul Yatı­rım Fonları’na (GYF) dijital or­tamda erişimin sağlanmasıyla, Türkiye girişim ekosisteminde ve büyük ölçekli gayrimenkul­lere erişimde önemli bir eşik aşılmış oldu.

Fonmap öncesin­de nitelikli bireysel yatırım­cılar, portföyüne herhangi bir GSYF ve GYF eklemek istedi­ğinde, o fonu ihraç eden portföy yönetim şirketine bizzat baş­vurması gerekiyor, saklama he­sabı açılması için yüzlerce say­falık sözleşmelerin her sayfası­nın imzalanması gerekiyordu.

Bu yıl devreye alınan dijital uy­gulama Fonmap kayıt ve hesap açma sürecini dijitalleştiriyor. Çipli kimlik kartları, telefonla­rın NFC özelliğini kullanan uy­gulama, müşteri temsilcisiyle yapılan canlı görüntülü görüş­me ile tüm süreçleri dijital or­tamda tamamlanıyor.

GYF ve GSYF’ler ise 5-7 ve­ya 10 yıl gibi sürelerle kurulan uzun vadeli fonlar. Fonmap mobil uygulaması ile pay dev­ri özelliğinin de devreye alın­masıyla, süresi dolmamış fon­ların devredilmesi sağlanacak.

Fonmap kullanıcıları, fonlarını elden çıkarmak istediklerinde Fonmap’teki diğer yatırımcıla­ra satabilecek. Böylece süresi dolmamış bu fonlardaki payla­rı, ilgilenen başka kullanıcılar alarak portföylerine ekleyebi­lecek. Ayrıca, ihraca kapanan fonların yatırımcılar nezdinde yeniden ulaşılabilir olmasını mümkün kılacak. Bu sayede ise fonların likiditesi artacak.

Unicorn adaylarına yatırım imkânı

Nitelikli yatırımcıların, alternatif yatırım fonu olarak adlandırılan Girişim Sermayesi Yatırım Fonları (GSYF) ve Gayrimenkul Yatırım Fonları’na (GYF) yatırıma olanak tanıyan Fonmap üzerinden GSYF katılım paylarını alan yatırımcılar, geleceğin unicorn’larına ortak olabiliyor. Fonmap üzerinden GYF’lere yatırım yapan yatırımcılar, kendi başlarına alamayacakları AVM’lere, otel, lojistik veya iş merkezi gibi ticari mülklere, konut projelerine veya her tür arsaya yatırım yapabiliyor. Ayrıca gayrimenkullerin değer artışından ve/veya kira gelirinden faydalanabilecek.