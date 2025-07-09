Altı ayda 72 bin teknoloji profesyoneli işsiz kaldı

Teknoloji şirketlerinde iş­ten çıkarmalar sürerken şirket­lerin piyasa değerleri ise yüksel­meye devam ediyor. Verilere gö­re, işten çıkarmalarda 2023'ten bu yana düşüş yaşanıyor. 2023'ün ilk 6 ayında 213 bin tek­noloji şirketi çalışanı işten çıka­rılırken, 2024'ün aynı dönemin­de yaklaşık 100 bin kişinin işine son verildi. Teknoloji şirketlerin­deki işten çıkarmalar 2025’te de devam etti. Yılın ilk 6 ayında ge­çen yılın aynı dönemine göre %28 düşüşle 72 bin kişi işten çıkarıldı.

Sorumlu yapay zekâ mı?

Mayıs ayında yeniden yapılan­ma kapsamında 3 bin kişinin işi­ne son veren dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Microsoft, küresel iş gücünün %4'üne denk gelen 9 bin kişiyi da­ha işten çıkarmaya hazırlanıyor. Böylece şirketin, bu yıl toplam­da 12 bin kişiyi işten çıkarması bekleniyor. Siber güvenlik şirketi CrowdStrike da mayıs ayında ya­pay zekâda yaşanan gelişmelere ayak uydurmak amacıyla toplam çalışan gücünün %5'inin işine son verileceğini duyurdu. Şirketin CEO’su George Kurtz, yapay zekâ­nın verimliliği artırdığını belirtti.

Dünyanın en değerli 5 şirketi teknoloji sektöründe

"Companiesmarketcap.com" verilerine göre, dünyanın en değerli şirketleri listesinde ilk 5 sırayı da teknoloji şirketleri oluşturuyor. Listeye göre, 3,8 trilyon dolar piyasa değerine sahip NVIDIA listede ilk sırayı alırken, ikinci sırada ise 3,7 trilyon dolar ile Microsoft bulunuyor. Apple 3,2 trilyon dolar ile 3. sırada kendine yer edinirken, 2,4 trilyon dolar ile Amazon 4. sırada, 2,2 trilyon dolar piyasa değeri ile Alphabet 5. sırada listede yer aldı.