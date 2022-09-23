Altın 1.660-1.680 bandına sıkıştı

Evrim KÜÇÜK



Fed’in aşırı agresif şahin para politikasına devam edeceği beklentisi piyasalarda hisse senedini baskılarken ABD Hazine tahvil getirileri ve dolar endeksini yükseltiyor. Bu varlıkların yükselmesi değerli metal performansını baskılıyor. Önceki gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in açıklamaları sonrası bir miktar yükseliş gösterse de Fed sonrası yeniden değer kaybı yaşayan ons altın 1.656 dolara kadar geri çekildikten sonra dün 1.660 doların üzerinde alıcı buldu. Bir süre altının 1.660-1.680 dolar bandında kalması bekleniyor.

Ons altın için aylık görünüm depresif hareketlerin süreceğine işaret ediyor. ABD Merkez Bankası (Fed) yüzde 80 ihtimalle beklenilen 75 baz puanlık faiz artışını gerçekleştirdi. Böylelikle Fed, politika faizini yüzde 3.00 – 3.25 aralığına çekmiş oldu. Bu, 1980'li yıllardaki Paul Volcker döneminden beri en agresif sıkılaşma döngüsü. Fed’in açıkladığı ekonomik projeksiyonlarda faizlerin uzun dönemde yüksek kalacağına yönelik işaretler var. 2022 yılsonu ortalama Fed fon faizi %4.4 seviyesinde açıklandı. Altı üye noktasal grafikte %4.4 - %4.9 arasında oy kullanmış. Bu beklenenden daha şahin. 2023 yılı medyanı ise %4.6 olarak açıklandı. Açıklanan projeksiyonlardaki faiz öngörüleri Fed’in şahinleştiğine işaret ediyor. Bu durumda güçlü dolar temasının devam etmesi beklenebilir.

Uzmanlara göre güçlü dolar nedeniyle altının hareketlerini 1.660/1.680 arasında izlemeye devam edeceğiz. Mevcut trendde 1.660’ın kırılması düşüşü daha da derinleştirebilir. Burada 1.648’in önemli bir destek olduğuna dikkat çekiliyor. Anlamlı yükseliş için ise 1.690 doların üzerinde hareket gerekiyor. Bu seviyenin aşılması direnç olarak 1.705 doları karşımıza çıkarıyor.

Yılsonunda gram altında yükseliş beklentisi korunuyor

Rusya ile Ukrayna arasında artan siyası endişelerin ve 980.25 TL seviyesinden alınan desteğin etkisiyle gram altında yükselişler görülüyor. Yükselişlerde 1.008 TL direnç olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ve 980.25 seviyesi altı fiyatlamalarda ise 968 ve 953.50 destek oluşturuyor. Uzun vadede ise altında alım fırsatı gören uzmanlar var. Birçok değerli metal uzmanı yılın son çeyreğinde gramda 1.250 lira ve üzerinde yeni rekorlar beklentisi içinde olduklarını vurguluyorlar.

Madenciler 1.800 dolar bekliyor

Altın madencileri, Fed'den son 10 yılın en şahin faiz artırımları ile karşı karşıya kalınsa da altına ilginin devam edeceğine inanıyorlar. Denver Altın Forumu'na katılan maden şirketlerinden 10'unun yöneticileri ile yapılan anket yılsonunu kadar fiyatın 1806,10 dolar ons seviyesine ulaşacağı beklentisini ortaya koydu. Dünya Altın Konseyi Başkanı Joseph Cavatoni de yaptığı konuşmada, "Merkez bankalarının da aralarında olduğu yatırımcıların altın alımı ile ilgilenmeye devam ettikleri görmeyi sürdüreceksiniz. Jeopolitik riskler altını yatırımcıların akıllarında ön sırada tutmaya devam ediyor" dedi.