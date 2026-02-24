Altın 3 haftanın zirvesinde: Dolara rağmen yükseliş sürüyor

Altın fiyatları üç haftanın en yüksek seviyesine çıkarken, güvenli liman talebinin ardından düşüşe geçen ABD doları da toparlandı.

Son günlerde artan jeopolitik risklerin etkisiyle üç haftanın en yüksek seviyelerini test eden ons altın sınırlı geri çekilerek 5 bin 170 dolar civarında dengelendi.

Altındaki yükseliş artan jeopolitik ve ticaret gerilimlerin ortasında, doların yüzde 0,2'den fazla değer kazanmasına rağmen gerçekleşirken ABD Başkanı Donald Trump, ülkelere mevcut ticaret anlaşmalarından çekilmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Diğer taraftan piyasalar perşembe günü gerçekleşecek ABD-İran görüşmelerine odaklandı.

Yatırımcılar tetikte beklerken yüzde 0,2’den fazla değer kazanan doların altın fiyatları üzerinde baskı oluşturacağı beklentisi altını durduramadı. Ons altın öğle saatleri itibarıyla 5 bin 172 dolar sevindeyken gram altın ise 7 bin 298 liradan satılıyor. Gün içinde düşüş yaşasa da ons altın yakaladığı yükseliş ivmesini sürdürüyor.