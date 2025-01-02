Altın alacaklar dikkat: Altında yeni dönem başladı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), hem vergi denetimi hem de dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarının önüne geçmek için kuyumculardan yapılacak 185 bin lira ve üzeri alışverişlere kimlik ibraz etme zorunluluğu getirmişti.

Kural tanımayana ceza var

Ancak uygulamaya uyan olmayınca, Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti. Kimlik ibrazı zorunluluğuna uymayanlar 1 Ocak 2025'ten itibaren kanunen yaptırıma uğrayacak.

185 bin liranın üzerindeki kuyum alımları ile birbiriyle bağlantılı işlemlerin 185 bin lirayı aşması halinde kimlik verilmesi gerekecek.

Kimlik sormayan kuyumcu yandı

Bu yönde denetimler sıkılaştırılacak. Müşteriden kimlik istemeyen ya da kimliksiz işlem gerçekleştiren kuyumcular kanunda ön görülen tutar üzerinden ceza ödeyecek.

Ayrıca vatandaşların bilgilendirilmesi için kamu spotları yayımlanacak.