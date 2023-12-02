Altın, borsa ve dolar 27 Kasım - 1 Aralık haftasında kazandırdı
Türk Lirası'ndaki enflasyona karşı vatandaşların ellerindeki parayı korumak için tercih ettiği yatırım araçlarından altın, borsa ve dolar bu hafta en çok kazandıranlar oldu.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,83 kazançla 8.026,27 puandan tamamladı.
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,10 değer artışıyla 1.897 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,19 kazançla 12.757 liraya yükseldi.
Doların satış fiyatı yüzde 0,12 değer kazanarak 28,9170 lira, avronun satış fiyatı yüzde 0,35 azalışla 31,4200 lira oldu.
Geçen hafta 36,3290 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,49 artarak 36,5070 liraya yükseldi.
İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,95 kazançla 33,0450 liradan alıcı buldu.