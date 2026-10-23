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Altın uzun süredir düşüş eğiliminde... Ons ocak ayında görülen seviyelere geri dönmezken bu hafta sert düşüşler yaşandı. Altın yatırımcısı güvenli limanın geleceğini merak ederken "Altın daha da düşecek mi", "Gram altın yükselir mi" sorusu yoğun geliyor.

Altın neden düşüyor?

Yükselen enflasyona karşı merkez bankalarının faiz kozunu devreye sokması altının üzerinde doğrudan baskı oluşturuyor. ABD tahvil faizlerinin yükselmesi, Fed'in faiz artırma ihtimali nedeniyle altın düşüyor.

Petrol fiyatlarındaki artış, üretim ve ulaşım maliyetlerini yükselterek küresel enflasyonu artırıyor. Enflasyon endişeleri ve ekonomik belirsizlikler ise altın fiyatlarının düşmesine neden oluyor.

Altın daha da düşecek mi?

Piyasadaki milyonlarca yatırımcı için en önemli takip seviyesi 4.000 dolar seviyesi... Uzmanlar Ons altının 4 bin dolar üstünde kalması ve kapanış yapması durumunda yukarı yönlü hareketin başlayacağını belirtiyor. Eğer haftalık kapanış 4.000 onsun altında gerçekleşirse, fiyatların 3.800 ons seviyesine doğru geri çekilebileceği belirtiliyor.