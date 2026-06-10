Altın daha da düşecek mi? Gram altında düşüş devam edecek mi? Altın yükselir mi?

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Orta Doğu'da gerilim tırmanırken altın, kripto ve borsalar düşüşte... Özellikle altındaki düşüş milyonlarca yatırımcıyı zarara uğratıyor. Gram altın bugün de yaklaşık yüzde 2 değer kaybetti. Altım yatırımcıları düşüşün ne kadar daha süreceğini öğrenmeye çalışıyor. İşte detaylar...

Altın daha da düşecek mi?

Finans analisti İslam Memiş'in değerlendirmelerine göre, altın fiyatlarında kısa vadede aşağı yönlü bir baskı ve sert hareketler görülmekle birlikte, uzun vadede yükseliş beklentisi korunuyor.

Piyasalarda bir "saldırı" ve satış dalgasının devam ettiğini dile getiren Memiş, ONS altında 4186, 4050 ve 3950 dolar gibi destek seviyelerinin gündemde olduğunu belirtiyor.

İslam Memiş, varlıklarda yaşanan değer kayıplarının, yatırımcılar için bir kazanç döneminden ziyade varlık biriktirme fırsatı olduğunu vurguluyor. Memiş, yatırımcıların kısa vadeli kâr beklentisinden kaçınarak, gelecekteki olası yükselişler için ellerindeki miktarı artırmaya odaklanmaları gerektiğini ifade ediyor.