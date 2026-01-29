Altın daha da yükselecek mi? Gümüş artacak mı? Altın ve gümüş düşecek mi?
Altın ve gümüş bugün de sert yükseldi. Altının ons'u 5 bin 500 doları geçerken gümüş ons ise 120 doları gördü. Yatırımcılar bugünkü son durumu araştırırken altın ve gümüş almak isteyenler uzman görüşlerini merak ediyor.
Altın ve gümüş her gün rekor tazeliyor. Her iki yatırım aracı da yatırımcısının yüzünü güldürürken fiyatların nereye kadar devam edeceği araştırılıyor. Yatırımcılar sert bir düşüş yaşamak istemezken yeni yatırımcılar ise uzman görüşlerine odaklanmış durumda...
Altın ve gümüş daha da yükselecek mi?
Altın ve gümüşte kazançlar devam ediyor. İki yatırım aracı da çok hızlı yükseldiği için her an sert bir düzeltme gelebilir.
Gram altının 8 bin TL'yi görebileceği konuşulurken uzmanlar 6.768–6.770 desteğinin kırılması durumunda 6.400’e doğru sert bir geri çekilme ihtimalini değerlendiriyor.
Fiyatlar düzeltme bölgelerine yaklaşmış durumda.
Yeni alım yapacakların çok temkinli olması öneriliyor.