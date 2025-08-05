Altın denge arayışında petrol ise düşüşe geçti
Fed’in faiz ve ABD’nin gümrük tarifesi kararlarının ardından yükselen altın fiyatları haftaya dengeli başladı. OPEC’in arz kararı ile düşüş eğilimi ivmelenen Brent petrolün varil fiyatı 68 dolar seviyelerine çekildi. Goldman Sachs, son çeyrekte 64 dolara işaret etti.
Küresel emtia fiyatları ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen cuma belirlediği gümrük tarifeleri sonrası karışık seyrediyor. Hafta sonu gelen OPEC kararı petrol üzerinde etkili olurken, geçen hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ile ABD’den gelen verilerle yön bulan altının ons fiyatı da dengelenme arayışında. Haftanın ilk işlem gününe uluslararası piyasalarda 69,25 dolardan başlayan Brent petrolün varil fiyatı dün gün içerisinde yüzde 2’den fazla değer kaybederek 68 dolar sınırına kadar düştü. Petrol fiyatlarındaki düşüşte, OPEC+ grubunun eylülde günlük 547 bin varillik üretim artışı kararı ve ABD’deki istihdam verilerinin zayıf gelmesiyle artan faiz indirimi beklentileri etkili oldu. Rusya’yla yaşanan gerilim ise piyasalarda belirsizlikleri derinleştirerek kayıpları sınırladı.
Piyasalar riskler nedeniyle temkinli
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve ortakları OPEC+, küresel pazar payını yeniden kazanmak amacıyla üretimi artırma yönündeki adımlarına bir yenisini daha ekledi. Önceki gün yapılan açıklamada, eylül itibarıyla günlük petrol üretiminin 547 bin varil artırılacağı duyuruldu. Bu karar, düşük stok seviyeleri ve güçlü ekonomik veriler gerekçesiyle alındı. Piyasalar, olumlu üretim kararlarına rağmen ABD ekonomisine dair artan belirsizlikler ve jeopolitik riskler nedeniyle temkinli kaldı. Aynı zamanda, ABD’de 1 Ağustos’ta açıklanan zayıf istihdam verileri, yatırımcılarda Fed'in eylülde faiz indirimi yapacağı beklentisini güçlendirdi. Yüksek faizlerin doları güçlendirerek petrol talebini azaltacağı ve fiyatları baskılayacağı öngörülüyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed Başkanı Jerome Powell’ı hedef alarak faiz indirimi çağrısı yapması, Fed’in bağımsızlığına dair endişeleri artırdı.
Brent’in destek seviyesi 66 dolar
Trump ile eski Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev arasındaki gerilim ve nükleer denizaltı açıklaması, arz güvenliği kaygılarını yükseltti. Ayrıca, ABD’nin Rusya’ya yönelik olası yaptırımlarının petrol sevkiyatını aksatabileceği endişesi, fiyatlardaki düşüşü sınırladı. Brent petrolde teknik olarak 71,94 dolar direnç, 66,63 dolar ise destek seviyesi olarak takip ediliyor. Goldman Sachs ise, Brent petrolünün 2025’in dördüncü çeyreğinde ortalama 64 dolar, 2026 yılında ise 56 dolar olacağı yönündeki fiyat tahminini yineledi. Banka, son gelişmelerin bu temel tahminler üzerinde artan riskler oluşturduğunu belirtti.
“Rusya ve İran’a yönelik yaptırımlar nedeniyle bu ülkelerin petrol arzı üzerindeki baskının artması, fiyat tahminimiz açısından yukarı yönlü bir risk oluşturuyor. Bu risk, yedek üretim kapasitesinin beklenenden daha hızlı normale dönmesiyle daha da önem kazanıyor” denilen bankanın yayınladığı notta, 2025- 2026 dönemi için öngörülen günlük ortalama 800 bin varillik talep artışı tahmininde aşağı yönlü bir risk olduğu vurgulandı. Bu riske gerekçe olarak ABD’nin gümrük tarifelerini artırması, ek ikincil tarifelerin gündeme gelmesi ve zayıf ekonomik veri akışı gösterildi. Altın fiyatları ise geçen haftaki kısa süreli yükselişin ardından haftanın ilk iş gününde bir miktar değer kaybetti. Altının ons fiyatı bir önceki seansta yüzde 2,2 yükselerek ons başına 3.360 dolara kadar tırmandıktan sonra dün sabah saatlerinde 3.354 dolar seviyesine geriledi. Cuma günkü yükselişte, ABD’de istihdam artışının sert şekilde yavaşlaması ve Trump’ın 1930’lardan bu yana görülen en sert ticaret tarifelerini yürürlüğe koyması etkili olmuştu. Altının ons fiyatı dün piyasa kapanışına yakın yükselişe geçerek 3.376 seviyelerine gördü.