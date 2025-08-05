Altın denge arayışında petrol ise düşüşe geçti

Küresel emtia fiyatları ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen cuma belirlediği gümrük tarifele­ri sonrası karışık seyrediyor. Hafta sonu gelen OPEC kara­rı petrol üzerinde etkili olur­ken, geçen hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ile ABD’den gelen verilerle yön bulan altının ons fiyatı da den­gelenme arayışında. Haftanın ilk işlem gününe uluslarara­sı piyasalarda 69,25 dolardan başlayan Brent petrolün varil fiyatı dün gün içerisinde yüzde 2’den fazla değer kaybederek 68 dolar sınırına kadar düştü. Petrol fiyatlarındaki düşüş­te, OPEC+ grubunun eylülde günlük 547 bin varillik üretim artışı kararı ve ABD’deki istih­dam verilerinin zayıf gelme­siyle artan faiz indirimi bek­lentileri etkili oldu. Rusya’yla yaşanan gerilim ise piyasalar­da belirsizlikleri derinleştire­rek kayıpları sınırladı.

Piyasalar riskler nedeniyle temkinli

Petrol İhraç Eden Ülke­ler Örgütü (OPEC) ve ortak­ları OPEC+, küresel pazar payını yeniden kazanmak amacıyla üretimi artırma yö­nündeki adımlarına bir yenisi­ni daha ekledi. Önceki gün ya­pılan açıklamada, eylül itiba­rıyla günlük petrol üretiminin 547 bin varil artırılacağı du­yuruldu. Bu karar, düşük stok seviyeleri ve güçlü ekonomik veriler gerekçesiyle alındı. Pi­yasalar, olumlu üretim karar­larına rağmen ABD ekonomi­sine dair artan belirsizlikler ve jeopolitik riskler nedeniy­le temkinli kaldı. Aynı zaman­da, ABD’de 1 Ağustos’ta açık­lanan zayıf istihdam verileri, yatırımcılarda Fed'in eylülde faiz indirimi yapacağı beklen­tisini güçlendirdi. Yüksek fa­izlerin doları güçlendirerek petrol talebini azaltacağı ve fiyatları baskılayacağı öngö­rülüyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed Başkanı Jerome Powell’ı hedef alarak faiz in­dirimi çağrısı yapması, Fed’in bağımsızlığına dair endişele­ri artırdı.

Brent’in destek seviyesi 66 dolar

Trump ile eski Rusya Dev­let Başkanı Dimitri Medve­dev arasındaki gerilim ve nük­leer denizaltı açıklaması, arz güvenliği kaygılarını yükselt­ti. Ayrıca, ABD’nin Rusya’ya yönelik olası yaptırımlarının petrol sevkiyatını aksatabi­leceği endişesi, fiyatlardaki düşüşü sınırladı. Brent pet­rolde teknik olarak 71,94 do­lar direnç, 66,63 dolar ise des­tek seviyesi olarak takip edili­yor. Goldman Sachs ise, Brent petrolünün 2025’in dördüncü çeyreğinde ortalama 64 dolar, 2026 yılında ise 56 dolar ola­cağı yönündeki fiyat tahmini­ni yineledi. Banka, son geliş­melerin bu temel tahminler üzerinde artan riskler oluştur­duğunu belirtti.

“Rusya ve İran’a yönelik yaptırımlar nedeniyle bu ül­kelerin petrol arzı üzerinde­ki baskının artması, fiyat tah­minimiz açısından yukarı yönlü bir risk oluşturuyor. Bu risk, yedek üretim kapasite­sinin beklenenden daha hızlı normale dönmesiyle daha da önem kazanıyor” denilen ban­kanın yayınladığı notta, 2025- 2026 dönemi için öngörülen günlük ortalama 800 bin varil­lik talep artışı tahmininde aşa­ğı yönlü bir risk olduğu vurgu­landı. Bu riske gerekçe olarak ABD’nin gümrük tarifelerini artırması, ek ikincil tarifele­rin gündeme gelmesi ve zayıf ekonomik veri akışı gösterildi. Altın fiyatları ise geçen hafta­ki kısa süreli yükselişin ardın­dan haftanın ilk iş gününde bir miktar değer kaybetti. Altının ons fiyatı bir önceki seansta yüzde 2,2 yükselerek ons başı­na 3.360 dolara kadar tırman­dıktan sonra dün sabah saat­lerinde 3.354 dolar seviyesine geriledi. Cuma günkü yükse­lişte, ABD’de istihdam artışı­nın sert şekilde yavaşlaması ve Trump’ın 1930’lardan bu yana görülen en sert ticaret tarifele­rini yürürlüğe koyması etkili olmuştu. Altının ons fiyatı dün piyasa kapanışına yakın yük­selişe geçerek 3.376 seviyele­rine gördü.