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Altın denge arayışında petrol ise düşüşe geçti

Fed’in faiz ve ABD’nin gümrük tarifesi kararlarının ardından yükselen altın fiyatları haftaya dengeli başladı. OPEC’in arz kararı ile düşüş eğilimi ivmelenen Brent petrolün varil fiyatı 68 dolar seviyelerine çekildi. Goldman Sachs, son çeyrekte 64 dolara işaret etti.

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Altın denge arayışında petrol ise düşüşe geçti
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Küresel emtia fiyatları ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen cuma belirlediği gümrük tarifele­ri sonrası karışık seyrediyor. Hafta sonu gelen OPEC kara­rı petrol üzerinde etkili olur­ken, geçen hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ile ABD’den gelen verilerle yön bulan altının ons fiyatı da den­gelenme arayışında. Haftanın ilk işlem gününe uluslarara­sı piyasalarda 69,25 dolardan başlayan Brent petrolün varil fiyatı dün gün içerisinde yüzde 2’den fazla değer kaybederek 68 dolar sınırına kadar düştü. Petrol fiyatlarındaki düşüş­te, OPEC+ grubunun eylülde günlük 547 bin varillik üretim artışı kararı ve ABD’deki istih­dam verilerinin zayıf gelme­siyle artan faiz indirimi bek­lentileri etkili oldu. Rusya’yla yaşanan gerilim ise piyasalar­da belirsizlikleri derinleştire­rek kayıpları sınırladı.

Piyasalar riskler nedeniyle temkinli

Petrol İhraç Eden Ülke­ler Örgütü (OPEC) ve ortak­ları OPEC+, küresel pazar payını yeniden kazanmak amacıyla üretimi artırma yö­nündeki adımlarına bir yenisi­ni daha ekledi. Önceki gün ya­pılan açıklamada, eylül itiba­rıyla günlük petrol üretiminin 547 bin varil artırılacağı du­yuruldu. Bu karar, düşük stok seviyeleri ve güçlü ekonomik veriler gerekçesiyle alındı. Pi­yasalar, olumlu üretim karar­larına rağmen ABD ekonomi­sine dair artan belirsizlikler ve jeopolitik riskler nedeniy­le temkinli kaldı. Aynı zaman­da, ABD’de 1 Ağustos’ta açık­lanan zayıf istihdam verileri, yatırımcılarda Fed'in eylülde faiz indirimi yapacağı beklen­tisini güçlendirdi. Yüksek fa­izlerin doları güçlendirerek petrol talebini azaltacağı ve fiyatları baskılayacağı öngö­rülüyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed Başkanı Jerome Powell’ı hedef alarak faiz in­dirimi çağrısı yapması, Fed’in bağımsızlığına dair endişele­ri artırdı.

Brent’in destek seviyesi 66 dolar

Trump ile eski Rusya Dev­let Başkanı Dimitri Medve­dev arasındaki gerilim ve nük­leer denizaltı açıklaması, arz güvenliği kaygılarını yükselt­ti. Ayrıca, ABD’nin Rusya’ya yönelik olası yaptırımlarının petrol sevkiyatını aksatabi­leceği endişesi, fiyatlardaki düşüşü sınırladı. Brent pet­rolde teknik olarak 71,94 do­lar direnç, 66,63 dolar ise des­tek seviyesi olarak takip edili­yor. Goldman Sachs ise, Brent petrolünün 2025’in dördüncü çeyreğinde ortalama 64 dolar, 2026 yılında ise 56 dolar ola­cağı yönündeki fiyat tahmini­ni yineledi. Banka, son geliş­melerin bu temel tahminler üzerinde artan riskler oluştur­duğunu belirtti.

“Rusya ve İran’a yönelik yaptırımlar nedeniyle bu ül­kelerin petrol arzı üzerinde­ki baskının artması, fiyat tah­minimiz açısından yukarı yönlü bir risk oluşturuyor. Bu risk, yedek üretim kapasite­sinin beklenenden daha hızlı normale dönmesiyle daha da önem kazanıyor” denilen ban­kanın yayınladığı notta, 2025- 2026 dönemi için öngörülen günlük ortalama 800 bin varil­lik talep artışı tahmininde aşa­ğı yönlü bir risk olduğu vurgu­landı. Bu riske gerekçe olarak ABD’nin gümrük tarifelerini artırması, ek ikincil tarifele­rin gündeme gelmesi ve zayıf ekonomik veri akışı gösterildi. Altın fiyatları ise geçen hafta­ki kısa süreli yükselişin ardın­dan haftanın ilk iş gününde bir miktar değer kaybetti. Altının ons fiyatı bir önceki seansta yüzde 2,2 yükselerek ons başı­na 3.360 dolara kadar tırman­dıktan sonra dün sabah saat­lerinde 3.354 dolar seviyesine geriledi. Cuma günkü yükse­lişte, ABD’de istihdam artışı­nın sert şekilde yavaşlaması ve Trump’ın 1930’lardan bu yana görülen en sert ticaret tarifele­rini yürürlüğe koyması etkili olmuştu. Altının ons fiyatı dün piyasa kapanışına yakın yük­selişe geçerek 3.376 seviyele­rine gördü.