Altın düşer mi, gram altın yükselecek mi? Altında son durum ne?

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Ons altın dün uzun bir aranın ardından 4 bin 500 doların üzerine attı. Bu seviyeyi koruyamayan altın şu sıralar 4 bin 465 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Gram altın ise 7 bin TL'den geriledi. Peki altın düşecek mi, yükselecek mi?

Altın düşer mi, gram altın yükselecek mi?

Finans analisti İslam Memiş altındaki sıçramanın kalıcı yükselişler olmayıp, kısmi bir tepki yükselişi olduğunu ifade etti.

Memiş, kısa vadede 4.500 veya 4.600 dolar seviyelerinden tekrar kar satışlarının gelmesi ve fiyatların bir miktar geriye gelmesi beklerken uzun vadede ise yükseliş olacağını tahmin ediyor.