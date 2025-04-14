Altın düşer mi yükselir mi? Deneyimli iktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez'den çarpıcı analiz

Altın yatırımcısı 2025'in ilk çeyreğinde kazancını katladı. 2025 başında 2.606 Dolar olan ons altın fiyatı, nisan ortasında 3.237 Dolara çıkarak yüzde 24 değer kazandı. Türkiye’de ise gram altın aynı dönemde yüzde 34 artarak 2.960 TL’den 3.960 TL’ye yükseldi.

Deneyimli iktisatçı Dr. Mahfi Mahfi Eğilmez de son blog yazısında gram altındaki bu ekstra yükselişin sebebini açıkladı. Türk Lirası’nın Dolar karşısında yüzde 7,5 oranında değer kaybettiğine ve belirsizlik endeksinindeki dalgalanmalara işaret eden Mahfi Eğilmez, altına talebin her geçen gün daha da arttığını belirtti.

Türk altın yatırımcısı 10 puan daha yüksek getiri elde etti

Türk altın yatırımcısının Amerikalı altın yatırımcısına göre 10 puan daha yüksek getiri elde ettiğini belirten Mahfi Eğilmez, "Bunun nedeni USD/TL kurunun yılbaşından bu yana TL aleyhine yüzde 7,5 düşmesi. Amerikalı altın yatırımcısı altın değer kazandığında kazanırken Türk altın yatırımcısı altın değer kazandığında kazanmaya ek olarak Türk Lirası değer kaybettiğinde ek olarak kazanıyor" ifadelerini kullandı.

Altının değer kazandığı dönemlerin belirsizliklerin arttığı dönemler olduğuna işaret eden Eğilmez, artan belirsizlikle birlikte altına talebin de arttığını bunun da altın fiyatlarını yükselttiğine dikkat çekiyor.

'Türkiye’ye kaçak yollarla altın giriyor'

2025 yılında da ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeleri nedeniyle belirsizliğin arttığını ifade eden Mahfi Eğilmez, Türkiye'nin ise dünyadaki risk artışlarına ek olarak kendi risklerini de sürekli artıran bir ekonomi olduğunu belirtiyor. Belirsizlik eğilimi endeksinin 2025 yılının ikinci çeyreğinde ciddi artış yaşadığını, bu artışa karşın Türkiye’de altın talebinin eski hızında devam etmediğinin görüldüğünü belirten deneyimli iktisatçı, bunun da yanıltıcı olduğunu belirterek, "Çünkü Türkiye, 2023 yılı Ağustos ayından itibaren kota uygulayarak altın ithalatını kısıtlamış bulunuyor. Ödemeler dengesinde yer alan net hata ve noksan kalemi verileri Türkiye’ye kaçak yollarla altın girdiğini ve bunun parasının dışarıya yine kaçak yollarla çıkarıldığı yönünde emareler veriyor" dedi.

Altın düşer mi yükselir mi?

ABD'nin tarifelere 90 günlük ara kararını ve akıllı telefonlar ile bilgisayarları tarife kapsamı dışında bırakmasını hatırlatan Mahfi Eğilmez, bu süreçte farklı bir gelişme olmazsa altına olan talebin dengeleneceğini kaydetti. Türkiye'de ise henüz siyasal yumuşama ortamı oluşmadığının altını çizen Mahfi Mahfi Eğilmez, "Altın talebinde düşüş bekleyecek bir ortam henüz oluşmuş görünmüyor" dedi.