Altın, Fed'in daha yavaş faiz artışına işaret etmesiyle yükseliyor

Küresel piyasalarda işlem gören altın fiyatları kritik eşik 1.750 doların üzerine sıçradı.

Spot altının ons fiyatı perşembe günü erken Asya seansında 1.755.73 dolara yükselirken, ABD altın vadeli işlemleri 1.755.90 dolara yükseldi.

Daha düşük faiz oranları, diğer varlıklara kıyasla külçe altının çekiciliğini artırıyor. Yüksek faiz oranları, getirisi olmayan varlığı elde tutmak için daha yüksek fırsat maliyetlerine dönüştüğü için bu yıl altının yüksek enflasyona ve diğer belirsizliklere karşı kalkan olarak kullanılması sürdü.

Spot altında 1.757 direnci kırılır mı?

Fed'in kasım ayı tutanakları satır aralarında öne çıkan başlıklar, Fed politika yapıcılarının önemli bir çoğunluğunun faiz artış hızını yavaşlatmanın “yakında uygun olacağı” konusunda hemfikir olduğunu gösterdi.

Fed’in aralık ayındaki toplantısında 50 baz puanlık faiz artışı olasılığı % 85.

Küresel piyasalarda dolar, Fed tutanaklarının ardından genel olarak düşük seyretti. Daha zayıf bir dolar ise denizaşırı alıcılar için külçe altını daha ucuz ve cazip hale getiriyor.

Bununla birlikte, bazı teknik analistler spot altının ons başına 1.757 dolarlık teknik direnç etrafındaki sıçramasına son verebileceğini ve ardından düşüşüne geçebileceğini öngörüyor.