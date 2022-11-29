Altın fiyatları geriledi

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 40 bin lira, en yüksek 1 milyon 56 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalışla 1 milyon 42 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 469 milyon 941 bin 315,30 lira, işlem miktarı ise 2.354,9 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 511 milyon 836 bin 549,13 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Nadir Döviz, NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Uğuras Kıymetli Madenler ve Zirve Değerli Madenler şeklinde sıralandı.