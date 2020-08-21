Altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın fiyatı düşüşe geçti (21 Ağustos Cuma)

21 Ağustos 2020

Haftaya son dönemdeki yukarı yöndeki hareketini sürdürerek başlayan altın fiyatları haftayı tamamlarken azalışa geçti. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar altının gram fiyatı yüzde 2,10 azalarak ve 456,00 lira olurken, gram altın fiyatı bugüne 455,00 liradan başladı. Yatırımını altına yapanlar, "Bugün çeyrek altın ne kadar?" ve "Gram altın fiyatları ne kadar oldu?" sorularına yanıt arıyor. Altında başlayan azalışın devam edip etmeyeceği de ayrıca merak ediliyor. Peki 20 Ağustos altın fiyatlarınde son durum ne?

Altın fiyatları

Dün kapanışta Kapalıçarşı'da 456,00 liradan işlem gören gram altın güne 455,76 liradan başladı. Çeyrek altın 739,00 liradan yaptığı kapanışın ardından bu sabah 09:12 itibariyle 748,51 liradan satılıyor. Dünkü kapanışını 3.025,00 liradan yapan cumhuriyet altını ise bugün 3.079,00 liradan güne başladı.

Gram Altın: 455,76 TL

Çeyrek Altın: 748,51 TL

Yarım Altın: 1.497,03 TL

Cumhuriyet Altını: 3.079,00 TL

Gremse Altın: 7.485,14 TL

Ata Altın: 3.094,78 TL

Beşli Altın: 15.107,63 TL

İkibuçuk Altın: 7.434,79 TL

Ziynet Altın: 2.984,90 TL

Altının kilogram fiyatı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 459 bin 750 lira oldu. Altının kilogram fiyatı 20 Ağustos'u bir önceki güne göre yüzde 2,52 düşüşle tamamladı.