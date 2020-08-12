Altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın ne kadar (12 Ağustos)
Geçtiğimiz hafta yaşanan rekor yükselişin ardından altın fiyatları bu hafta düşüşe geçti. Gram altın fiyatı 438,82 liraya, çeyrek altın fiyatı ise 745,69 liraya geriledi.
Geçtiğimiz hafta rekor seviyelere yükselen altın fiyatlarında rüzgar tersine döndü. Bu hafta başından itibaren düşüşe geçen altın fiyatları bugün de düşüşünü sürdürüyor.
Yatırımcılar dolara yöneldi
Rusya'nın COVID-19 aşısını tescil ettirmesi ve yatırımcıların yeniden dolara yönelmesi, altın fiyatlarında yaşanan düşüşün en büyük nedeni olarak görülüyor.
Altın fiyatlarında düşüş sürüyor
2,075 dolar ile tarihi zirveyi gören ons altın fiyatı, son 7 yılın en sert düşüşünü yaşarken, 170 dolarlık düşüşün ardından 1899,21 dolara geriledi.
Gram altının fiyatı 478 liradan 440 liralara düşerken, çeyrek altın fiyatı ise 745 lira seviyelerine geriledi.
12 Ağustos altın fiyatları
Ons altın: 1.902,25 Dolar
Gram altın: 440,63 TL
Çeyrek altın: 745,69 TL
Yarım altın: 1.491,38 TL
Cumhuriyet altını: 3.064,00 TL
Gremse altın: 7.456,62 TL
Ata altın: 3.083,11 TL
Beşli altın: 15.050,67 TL
İkibuçuk altın: 7.406,76 TL
Ziynet altın: 2.973,65 TL