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Altın fiyatları: Güncel gram ve çeyrek altın fiyatı (11 Ağustos)

Yatırımcılar altın fiyatlarında yaşanan gelişmeleri takip ediyor. Güncel piyasalarda gram altın 472,95 liradan, çeyrek altın ise 792,96 liradan işlem görüyor.

Altın fiyatları: Güncel gram ve çeyrek altın fiyatı (11 Ağustos)
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Son dönemde yatırımcısına en fazla kazandıran yatırım araçlarından biri altın oldu. Geçtiğimiz hafta rekor kıran altın fiyatları bu hafta başından itibaren yine merakla takip ediliyor.

Bugün güncel piyasalarda gram altın 472,95 liradan, çeyrek altın 792,96 liradan, cumhuriyet altını ise 3.263,00 liradan işlem görüyor.

Anlık altın fiyatları için tıklayın.

Ons Altın

Alış: 2.009,74 TL
Satış: 2.010,28 TL

Gram Altın

Alış: 472,81 TL
Satış: 472,95 TL

Çeyrek Altın

Alış: 774,87 TL
Satış: 792,96 TL

Yarım Altın

Alış: 1.544,89 TL
Satış: 1.585,92 TL

Cumhuriyet Altını

Alış: 3.215,00 TL
Satış: 3.263,00 TL

Ata Altın

Alış: 3.196,33 TL
Satış: 3.278,54 TL

Beşli Altın

Alış: 15.691,06 TL
Satış: 16.004,70 TL

İkibuçuk Altın

Alış: 7.748,67 TL
Satış: 7.876,25 TL

Ziynet Altın

Alış: 3.099,47 TL
Satış: 3.162,14 TL

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