Altın fiyatları: Güncel gram ve çeyrek altın fiyatı (11 Ağustos)
Yatırımcılar altın fiyatlarında yaşanan gelişmeleri takip ediyor. Güncel piyasalarda gram altın 472,95 liradan, çeyrek altın ise 792,96 liradan işlem görüyor.
Son dönemde yatırımcısına en fazla kazandıran yatırım araçlarından biri altın oldu. Geçtiğimiz hafta rekor kıran altın fiyatları bu hafta başından itibaren yine merakla takip ediliyor.
Bugün güncel piyasalarda gram altın 472,95 liradan, çeyrek altın 792,96 liradan, cumhuriyet altını ise 3.263,00 liradan işlem görüyor.
Anlık altın fiyatları için tıklayın.
Ons Altın
Alış: 2.009,74 TL
Satış: 2.010,28 TL
Gram Altın
Alış: 472,81 TL
Satış: 472,95 TL
Çeyrek Altın
Alış: 774,87 TL
Satış: 792,96 TL
Yarım Altın
Alış: 1.544,89 TL
Satış: 1.585,92 TL
Cumhuriyet Altını
Alış: 3.215,00 TL
Satış: 3.263,00 TL
Ata Altın
Alış: 3.196,33 TL
Satış: 3.278,54 TL
Beşli Altın
Alış: 15.691,06 TL
Satış: 16.004,70 TL
İkibuçuk Altın
Alış: 7.748,67 TL
Satış: 7.876,25 TL
Ziynet Altın
Alış: 3.099,47 TL
Satış: 3.162,14 TL