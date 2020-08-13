Altın fiyatları günü yükselişle kapattı

13 Ağustos 2020

Altın fiyatları geçtiğimiz hafta rekor seviyelere yükselirken bu haftaya düşüşle başladı. Rusya'nın koronavirüs aşısı geliştirdiğini duyurması ile birlikte başlayan düşüş, sona erdi ve altın fiyatları yeniden yükselişe geçti.

Yeni normalleşme sürecinin ardından altına ilgi artarken, son dönemde yatırımcısına kazandırması nedeniyle altına olan ilgi oldukça yüksek durumda.

Altın fiyatları yükseldi

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,40 artışla 456,80 liradan tamamlarken, günün kapanışında çeyrek altın 740,00 lira, Cumhuriyet altını 3.030,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,40 yükselişle 456,80 liradan işlem gördü.

Kilogram fiyatında yüzde 0,3 artış

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 454 bin lira, en yüksek 459 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 455 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 998 milyon 505 bin 369,14 lira, işlem miktarı ise 2.213,02 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 4 milyon 652 bin 897,01 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Ziraat Bankası şeklinde sıralandı.

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